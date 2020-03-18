Kia Sorento напечатали на 3D-принтере, у него работает оптика и даже приборка

Корейский художник Ли Санг-Вон создал уменьшенную копию Kia Sorento с уникальной детализацией, у автомобиля функционирует оптика и даже приборная панель, притом что вживую машину художник не видел.





Новый «Соренто» создан с помощью 3D-принтера в масштабе 1 к 10. Потрясающей точности удалось достичь благодаря тому, что автопроизводитель предоставил доступ к документам компьютерного проектирования модели.









Санг-Вонг использовал при изготовлении модели светодиоды. У машины работающие фары, поворотники, задние фонари, кроме того, их включение отображается и на приборной панели.





Управлять оптикой можно с помощью пульта.





Новому Sorento не повезло с премьерой — из-за коронавируса был отменен автосалон в Женеве, на котором планировали презентовать новинку. В итоге корейцы решили провести премьеру онлайн, она запланирована на 19 марта.