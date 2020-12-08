Корейская компания Kia Motors объявила об отзыве почти 295 тысяч авто в Северной Америке. В список вошли модели Sorento (2012-го и 2013-го модельных годов), Forte и Forte Koup (модельных годов с 2012 по 2015-й), Optima Hybrid (2011-го и 2012-го модельных годов, Soul (2014-го и 2015-го модельных годов) и Sportage (2012-го модельного года). Причина отзывной кампании кроется в обнаружении высокой вероятности возгорания авто из-за утечек горюче-смазочных жидкостей, пишет RG.RU.
Специалисты досмотрят все машины, в которых, предположительно, может иметь место утечка воспламеняющихся жидкостей. Если опасения подтвердятся, то все неполадки будут устранены за счет производителя – вплоть до полной замены двигателя. Вместе с тем компания занимается созданием обновленной программной прошивки анализа данных датчика детонации.
По мировому соглашению корейская компания должна выплатить 295 млн долларов компенсации и штрафа.
Фото: Kia
Опубликовано:
1041
Kia отзывает почти 295 тысяч автомобилей из-за риска возгорания
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter