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Хвост межзвездной кометы Борисова рассказал о ее родине

Детальные фотографии межзвездной кометы 2I/Borisov и анализ химического состава ее пород говорят о том, что она сформировалась при очень низких температурах на окраинах пока неизвестной звездной системы, пишет ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org

"Нам впервые удалось заглянуть внутрь кометы, которая родилась за пределами Солнечной системы. Если химический состав газов в хвосте кометы Борисова отражает то место, где она родилась, то тогда мы можем сказать, что она сформировалась совсем не так, как появились почти все наши кометы. Она возникла в очень холодном и далеком от звезды регионе далекой планетной системы", — цитирует одного из исследователей Мартина Кординера научный журнал Nature Astronomy.

Первую межзвездную комету, 2I\Borisov 30 августа прошлого года открыл крымский астроном Геннадий Борисов. Ученые считают, что по своим размерам и химическому составу эта комета мало чем отличается от других комет Солнечной системы. Диаметр ее ядра составляет около километра, а сама комета содержит в себе много пыли и органики.

В начале декабря прошлого года она сблизилась с Солнцем на минимальное расстояние — 305 миллионов километров, а затем начала возвращаться в межзвездную среду. В отличие от первого подобного объекта, астероида 1I\Оумуамуа, комету Борисова астрономы открыли еще до того, как она успела сблизиться с Землей и Солнцем. Это дало ученым время на то, чтобы подготовиться к ее визиту и детально изучить с помощью наземных и космических телескопов.

Самые детальные наблюдения такого рода, как отмечают Кординер и его коллеги, проводил микроволновый телескоп ALMA, который может отслеживать движение даже самых холодных молекул различных газов, в том числе и тех, из которых состоит хвост кометы Борисова. Параллельно схожие наблюдения вел орбитальный телескоп "Хаббл", который изучал поверхность кометы в оптическом и ультрафиолетовом диапазоне.

Еще до того, как 2I/Borisov сблизилась с Солнцем, ученые заметили, что комета была необычно "сухой". Это проявлялось в том, что в ее недрах ученые засекли аномально мало воды и необычно много цианоуглерода (CN), соединения азота и углерода. Изначально астрономы не считали эту особенность кометы Борисова чем-то необычным, так как у многих комет из Солнечной системы химический состав похож на ее.

Замеры ALMA и "Хаббла" показали, что эти впечатления были обманчивыми. Оказалось, что недра кометы Борисова содержат рекордные количества угарного газа (CO). Его концентрация в хвосте 2I/Borisov была примерно в три раза выше, чем максимальные значения для всех изученных "местных" комет, в том числе тех, что находятся в облаке Оорта на самых далеких окраинах Солнечной системы.

Подобное открытие, как объясняет Кординер, резко изменило представления ученых о происхождении первой мезжвездной кометы и лишило ее статуса почти полного "двойника" аналогичных небесных тел из Солнечной системы. Теперь ученые предполагают, что 2I/Borisov сформировалась на самых дальних окраинах протопланетного диска, куда почти не попадал свет формирующейся звезды, который может растопить замороженный угарный газ и разрушить его молекулы.

"Большинство протопланетных дисков, которые мы изучали при помощи ALMA, окружают молодые звезды, похожие на Солнце. Многие из этих скоплений газа и пыли простираются далеко за пределы того региона, где возникли кометы Солнечной системы. Их окраины содержат в себе большие количества чрезвычайно холодных газов и пыли. Вполне возможно, что 2I/Borisov возникла на краю такого диска", — подытожил Кординер.
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