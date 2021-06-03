В Беларуси много примеров, где на принципах зеленой экономики можно вести производство. Об этом заявил журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык во время открытия первой международной специализированной экологической выставки-форума Ecology Expo-2021 и XVI Республиканского экологического форума.
– Мы впервые проводим на полях XVI республиканского экологического форума выставку Ecology Expo. Мы перед собой поставили задачу прежде всего экологизации жизни и экономики, а также внедрения новых зеленых технологий. Сегодня уже есть много хороших примеров, где можно на принципах зеленой экономики вести производство и значительно снижать негативное влияние на окружающую среду. Мы хотим. чтобы эти примеры знали все и однозначно использовали их. Тем самым будет снижаться нагрузка на окружающую среду. Многие гости отмечают, что Беларусь – зеленая и ухоженная страна. И все это следствие того, что в стране проводится целенаправленная политика в этом направлении.
По словам министра, мероприятия выставки и форума приурочены к Году народного единства. Андрей Худык считает важным вовлекать гражданское общество в принятие экологических решений.
– Отдельно госорган ничего не решит в вопросах озеленения экономики. И только с общественностью, с с отношением каждого человека к окружающей среде можно решить глобальные вопросы и задачи.
Отметим, международная специализированная экологическая выставка-форум Ecology Expo-2021 и XVI Республиканский экологический форум "Вовлечение гражданского общества в принятие экологических решений" пройдут с 3 по 5 июня. Мероприятия приурочены к Году народного единства. Запланирована обширная выставочная и деловая программа, проведение XVI Республиканского экологического форума, пленарных дискуссий, круглых столов, бизнес-встреч.
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Худык: в Беларуси много примеров, где на принципах зеленой экономики можно вести производство
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