Худык рассказал о планах модернизации геологической отрасли в Беларуси

, – сказал Андрей Худык.По его словам, в Беларуси есть месторождения, которые можно вовлечь в хозяйственный оборот для импортозамещения сырья, наращивания производства и экспорта собственной продукции., – отметил министр.Сейчас обсуждается проект государственной программы "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов" на 2021–2025 годы., – дополнил глава ведомства.