Худрук театра им. М. Горького выпустил эффектную премьеру «Загадочный визит» в Гомеле

В пьесе Дюрренматта есть жесткая ирония, абсурд, сильные характеры, горький юмор и парадоксальные ситуации, так и громоздящиеся друг на друга. Режиссер укрупнил метафоры и иронический стиль автора, предельно обострил проблематику пьесы, добавив в действие хор и роль рассказчика. История роковой ошибки, возмездия и восстановления справедливости получилась поистине захватывающей и динамичной. Главную роль взбалмошной миллиардерши Клары Цаханассьян, вернувшейся в свой родной городок Гюллен, что в переводе со швейцарского диалекта переводится как «навоз», о чем сообщает программка спектакля, блистательно исполняет народная артистка Беларуси Людмила Корхова.Степень перевоплощения и градус самоотдачи Корховой в этой роли поражает. В ее трактовке Клара и палач, и жертва собственных амбиций, и фурия, и несчастный обиженный ребенок. Свое личностное отношение к происходящему, привкус философской амбивалентности удается привнести Юрию Фейгину в роли Доктора, Сергею Юревичу в роли Учителя и другим артистам.Накануне премьеры режиссер так обозначил главную тему спектакля:Дополнительный объем, нерв, игривость и полифоничность действию придают в «Загадочном визите» костюмы Александры Карнажицкой, сценография Андрея Меренкова и хореография Оксаны Рожковой. Следующие показы трагикомедии «Загадочный визит» на сцене Гомельского областного драматического театра пройдут 17, 20 февраля.Фото Владимира Ступинского.