Худрук театра им. М. Горького выпустил эффектную премьеру «Загадочный визит» в Гомеле

В Гомельском областном драматическом театре прошла премьера трагикомедии «Загадочный визит» в постановке художественного руководителя Национального академического драматического театра им. М. Горького, заслуженного деятеля искусств Беларуси Сергея Ковальчика по пьесе «Визит старой дамы» классика швейцарской и мировой драматургии Фридриха Дюрренматта, чье 100-летие мы отметили в январе этого года.
В пьесе Дюрренматта есть жесткая ирония, абсурд, сильные характеры, горький юмор и парадоксальные ситуации, так и громоздящиеся друг на друга. Режиссер укрупнил метафоры и иронический стиль автора, предельно обострил проблематику пьесы, добавив в действие хор и роль рассказчика. История роковой ошибки, возмездия и восстановления справедливости получилась поистине захватывающей и динамичной. Главную роль взбалмошной миллиардерши Клары Цаханассьян, вернувшейся в свой родной городок Гюллен, что в переводе со швейцарского диалекта переводится как «навоз», о чем сообщает программка спектакля, блистательно исполняет народная артистка Беларуси Людмила Корхова.
Степень перевоплощения и градус самоотдачи Корховой в этой роли поражает. В ее трактовке Клара и палач, и жертва собственных амбиций, и фурия, и несчастный обиженный ребенок. Свое личностное отношение к происходящему, привкус философской амбивалентности удается привнести Юрию Фейгину в роли Доктора, Сергею Юревичу в роли Учителя и другим артистам.
Накануне премьеры режиссер так обозначил главную тему спектакля:
-- Это спектакль о том, как у человека медленно умирает самое важное, что есть в нем – совесть.
Дополнительный объем, нерв, игривость и полифоничность действию придают в «Загадочном визите» костюмы Александры Карнажицкой, сценография Андрея Меренкова и хореография Оксаны Рожковой. Следующие показы трагикомедии «Загадочный визит» на сцене Гомельского областного драматического театра пройдут 17, 20 февраля.
Фото Владимира Ступинского.
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Худрук театра им. М. Горького выпустил эффектную премьеру «Загадочный визит» в Гомеле
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