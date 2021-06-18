Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков прокомментировал премьеру спектакля с участием знаменитой певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Его слова приводит РИА Новости.
Фото: instagram.com/buzova86
Бояков назвал спектакль "Чудесный грузин" с участием Ольги Бузовой удавшимся экспериментом.
– Стоячая овация, которая была после каждого из двух спектаклей, снимает все вопросы, – поделился худрук.
Бояков также уточнил, что МХАТ не планирует приглашать знаменитостей на постоянной основе.
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Худрук МХАТа о спектакле с участием Бузовой: «Удавшийся эксперимент»
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