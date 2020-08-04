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  2. Худрук Белгосфилармонии: Гимназия-колледж при Академии музыки растит музыкантов, которые прославляют Республику Беларусь

Худрук Белгосфилармонии: Гимназия-колледж при Академии музыки растит музыкантов, которые прославляют Республику Беларусь

Здесь учился народный артист СССР Игорь Лученок, народные артисты Беларуси композиторы Дмитрий Смольский и Сергей Кортес, пианист и органист Игорь Оловников, ректор Белорусской государственной академии музыки, доктор искусствоведения, профессор Екатерина Дулова и многие-многие другие выдающиеся музыканты. Здесь же учились и звезды белорусской эстрады Игорь Паливода, Олег Молчан, Ядвига Поплавская.


Мой собеседник, заслуженный артист Беларуси, профессор Юрий Гильдюк – один из ярчайших выпускников Средней специальной музыкальной школы при Белорусской государственной консерватории, как называлась Республиканская гимназия-колледж в 1960–1980-е годы. Четырнадцатилетним парнишкой он приехал сюда из Гродно и поступил в класс замечательного фортепианного педагога Ирины Александровны Цветаевой, у нее же окончил Белорусскую консерваторию и затем совершенствовал свое мастерство в аспирантуре Московской государственной консерватории у профессора, доктора искусствоведения Якова Исааковича Мильштейна.


Из Москвы Юрий Николаевич вернулся в родную школу, стал преподавать и так увлекся работой с высокоодаренными детьми, что не оставляет ее уже больше 45 лет, несмотря на свою колоссальную занятость концертирующего пианиста, художественного руководителя филармонии и профессора консерватории.

– Я понял, что если в школе, в колледже не подготовишь кого-нибудь, то в консерватории слишком мало времени, чтобы подготовить настоящего музыканта, – признался он однажды, представляя публике одного из своих талантливых юных учеников.


Из школьного класса Юрия Николаевича Гильдюка вышли такие звезды белорусского фортепианного искусства, как Андрей Сикорский, Александр Данилов, Артем Шаплыко. Все они сохраняют огромную преданность своему учителю и своей школе.

И вот теперь они вместе радуются возрождению ее исторического здания. Юрий Николаевич с присущим ему юношеским энтузиазмом уже опробовал новенький рояль Kawai в оборудованном по последнему слову техники кабинете звукозаписи.

– Восстановление школы – для всех нас это огромный праздник, – говорит Юрий Николаевич Гильдюк. – Спасибо строителям, спасибо всем, кто участвовал в этом замечательном мероприятии – реконструкции исторического здания исторической музыкальной школы, которая вырастила множество талантливых музыкантов, прославляющих Республику Беларусь, ее искусство, ее достижения и ее славу сегодняшнего дня. Огромное счастье, что в этом зале есть дух ее первого директора Израиля Григорьевича Германа, есть дух смены традиций и поколений, которые приходят, и школа не становится мельче. Наоборот, она становится ярче, крупнее. Знают ее уже во многих странах мира. Ее музыканты действительно во многом являются нашими полпредами – искусства и музыки нашей страны.


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Фото: Юлия АНДРЕЕВА
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