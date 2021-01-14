Художники, родные и друзья скорбят о смерти народного художника Беларуси Леонида Щемелёва

, – сказал в разговоре со мнойСкорбит и семья Щемелёвых., – рассказывает на своей странице в Facebook дизайнер АннаЩемелёва-Коноваленко.Не было ни одной крупной выставки в масштабах страны, на которой не блистали бы его картины. Именно они прежде всего привлекали внимание публики.Казалось бы, столько ярких работ было на выставке «Город. Архитектура. Мы…» в Национальном художественном музее в августе 2017 года, но самая большая толпа собиралась у полотна Леонида Щемелёва «Как будто во сне…», на котором он сам вместе с женой Светланой парит по небу верхом на коне над стилизованными минскими соборами.Кони на его картинах – образы души. Они грустят и радуются, встречаются и расстаются, как люди.Но главное – это все-таки именно люди. И не только на портретах, которые удавались ему как никому другому. Вспомним хотя бы удивительный портрет Елены Аладовой, хранящийся в Национальном художественном музее.Его пейзажи, особенно зимние, почти всегда населены людьми – веселящимися, работающими, рассекающими на санях зимнюю снежную пустыню. Один из главных его героев – город Раков, чаще всего – тоже зимой. И наверное, символично, что художник ушел в январе, в старый Новый год, когда за окном крепчают морозы, а люди всей душой надеются на лучшее.Он один из последних, кто владел мастерством построения сюжетной картины. Он умел своей живописью рассказывать истории., – читаем мы в аннотации к его персональной выставке, открывшейся в Борисовской художественной галерее «З’ява» 10 июня 2014 года.Именно так его воспринимали и воспринимают.А еще он был человеком удивительно щедрым, романтиком в искусстве и в жизни. В Минске в 2003 году открыласьцелая галерея замечательных картин Леонида Щемелёва, которые он подарил городу, хотя их рыночная цена на тот момент была весьма и весьма впечатляющей. Недаром город Минск назвал его своим почетным гражданином.Он щедро делился и знаниями.Директор Национального агентства инвестиций и приватизации Дмитрий Клевжиц рассказывает о том, как Леонид Дмитриевич Щемелёв научил его любить Модильяни. Оказывается, Модильяни был его любимым живописцем!» – читаем мы в официальном сообщении Белорусского союза художников.Да, ушла эпоха, но Леонид Дмитриевич сильно бы огорчился, если бы на ее место не пришла новая, сохранившая все лучшее, наработанное белорусскими мастерами еще в советское и досоветское время.Дмитрий Клевжиц называет Леонида Щемелёва художником мирового масштаба, и это правильно. Будем же гордиться своим наследием и свято чтить тех, кто еще совсем недавно был рядом с нами.