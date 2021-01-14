Художники, родные и друзья скорбят о смерти народного художника Беларуси Леонида Щемелёва

Сегодня с утра пришла скорбная весть: на 98-м году жизни не стало народного художника Беларуси, лауреата государственной премии Леонида Щемелёва. В последнее время он болел, но казалось, что смерть – это не о нем, это не может быть о нем, но новость подтвердили и в Министерстве культуры, и в творческом союзе.
– Леонида Дмитриевича мы совсем недавно поздравляли, – сказал в разговоре со мной председатель Белорусского союза художников Глеб Отчик. –Сидели за столом и три часа разговаривали. Он щедро делился опытом. Жалко, конечно, целая эпоха! Художник, ветеран войны, открытый, уникальный человек. Я думал, Леонид Дмитриевич столетний рубеж возьмет, ему было 97, а память – как у молодого. Для нас это пример во всех отношениях! Когда такие столпы уходят, это очень большая потеря.
Скорбит и семья Щемелёвых.
– Сегодня не стало моего деда Леонида Щемёлева, – рассказывает на своей странице в Facebook дизайнер Анна
Щемелёва-Коноваленко. – Ему было 97 лет. Он никогда не был дедушкой в привычном смысле слова, но всегда поддерживал меня в творчестве с самого моего раннего детства, научил никого не слушать, кроме себя самой, и работать только так, как велит сердце и голова, а еще показал, что быть художником – это работать 24/7 и нет ни отпуска, ни пенсии, – ты просто не можешь жить без того, чтобы рисовать. Дед родился в Витебске, подростком он занимался рисунком у Юделя Пэна – преподавателя Эль Лисицкого и Шагала. Потом началась война, которую он героически прошел, и, вернувшись уже взрослым человеком, посвятил всю свою жизнь живописи. Очень тяжело осознавать, что его больше нет, но жизнь, которую он прожил, была долгая и очень-очень яркая, а влияние, которое он смог оказать на людей, действительно огромно.
Не было ни одной крупной выставки в масштабах страны, на которой не блистали бы его картины. Именно они прежде всего привлекали внимание публики.
Казалось бы, столько ярких работ было на выставке «Город. Архитектура. Мы…» в Национальном художественном музее в августе 2017 года, но самая большая толпа собиралась у полотна Леонида Щемелёва «Как будто во сне…», на котором он сам вместе с женой Светланой парит по небу верхом на коне над стилизованными минскими соборами.
Кони на его картинах – образы души. Они грустят и радуются, встречаются и расстаются, как люди.
Но главное – это все-таки именно люди. И не только на портретах, которые удавались ему как никому другому. Вспомним хотя бы удивительный портрет Елены Аладовой, хранящийся в Национальном художественном музее.
Его пейзажи, особенно зимние, почти всегда населены людьми – веселящимися, работающими, рассекающими на санях зимнюю снежную пустыню. Один из главных его героев – город Раков, чаще всего – тоже зимой. И наверное, символично, что художник ушел в январе, в старый Новый год, когда за окном крепчают морозы, а люди всей душой надеются на лучшее.
Он один из последних, кто владел мастерством построения сюжетной картины. Он умел своей живописью рассказывать истории.
«В картинах известного художника нет места для грусти и печали. Его полотна передают надежду и уверенность в завтрашнем дне. Народный художник Беларуси Леонид Щемелев в свой 91 год продолжает любить жизнь и удивлять всех окружающих», – читаем мы в аннотации к его персональной выставке, открывшейся в Борисовской художественной галерее «З’ява» 10 июня 2014 года.
Именно так его воспринимали и воспринимают.
А еще он был человеком удивительно щедрым, романтиком в искусстве и в жизни. В Минске в 2003 году открылась
целая галерея замечательных картин Леонида Щемелёва, которые он подарил городу, хотя их рыночная цена на тот момент была весьма и весьма впечатляющей. Недаром город Минск назвал его своим почетным гражданином.
Он щедро делился и знаниями.
Директор Национального агентства инвестиций и приватизации Дмитрий Клевжиц рассказывает о том, как Леонид Дмитриевич Щемелёв научил его любить Модильяни. Оказывается, Модильяни был его любимым живописцем!
«Ушел из жизни известный белорусский художник. Легенда национального искусства. А с ней – целая эпоха. Горько и больно...» – читаем мы в официальном сообщении Белорусского союза художников.
Да, ушла эпоха, но Леонид Дмитриевич сильно бы огорчился, если бы на ее место не пришла новая, сохранившая все лучшее, наработанное белорусскими мастерами еще в советское и досоветское время.
Дмитрий Клевжиц называет Леонида Щемелёва художником мирового масштаба, и это правильно. Будем же гордиться своим наследием и свято чтить тех, кто еще совсем недавно был рядом с нами.
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Художники, родные и друзья скорбят о смерти народного художника Беларуси Леонида Щемелёва
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