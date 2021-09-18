Художественный руководитель «Хорового вече» Тамара Слабодчикова рассказала о предыстории проекта

Доцент Белорусской академии музыки Тамара Гавриловна Слабодчикова — человек известный в хоровых кругах. Музыкантский авторитет она нарабатывала с детства.





— Я жила в районном городке и училась в музыкальной школе на баяне, — рассказывает она. — Хорошо играла по слуху, поэтому меня просили аккомпанировать всем хорам, которые были в районе. И я со своим баяном ездила в каждую школу и пела с детьми песни.

Костюковичи, где она родилась, — край песенный. 18-летней девчонкой я ездила в те места с фольклорной экспедицией Ларисы Филипповны Костюковец, и эта экспедиция была из самых плодотворных. Люди знали и помнили множество обрядовых и лирических песен, созданных гением народа, — даже таких экзотических жанров, как свадебная сироте.

Именно в таких местах лучше всего понимаешь, что песня — душа народа, а хор — единение душ. Может быть, поэтому девушка и выбрала для себя путь хорового дирижера — трудный путь, который вплоть до конца 1940-ых годов был полностью закрыт для женщин. Ведь хормейстер не просто управляет звучанием хора — он еще и наставник, организатор, создатель проектов. Эта трудная ноша не для всяких плеч. Но такие женщины, как народная артистка Беларуси Людмила Ефимова, заслуженная артистка Беларуси Наталья Михайлова, замечательные хормейстеры Анна Зеленкова, Лариса Шимонович, Тамара Слабодчикова, Инесса Бодяко, Ольга Янум доказали, что хрупкость и женственность вполне совместима с огромной духовной силой и профессиональным мастерством.

В отличие от всех других видов академического музыкального искусства, хор — это пространство, открытое для любителей из самой гущи народа. Хоровое движение — массовое по своей сути. Наш выдающийся хормейстер, народный артист СССР Виктор Ровдо всю жизнь мечтал об огромных певческих полях и тысячеголосых праздниках песни.





Может быть, поэтому его ученица Тамара Слабодчикова в первый же год педагогической работы в консерватории основала при Академии наук БССР хоровую капеллу «Академия».

Это неправда, что в те бессребренические годы люди делились на физиков и лириков. Именно физики и химики составляли в Академии наук тот костяк, который страстно интересовался искусством. Именно здесь возник знаменитый Клуб друзей оперы, и здесь же родилась капелла «Академия», собравшая беспрецедентный урожай международных призов.

— Этот любительский хор получше многих профессиональных! — говорит художественный руководитель Белорусской филармонии, заслуженный артист республики Юрий Гильдюк.

Но прошло 27 лет, прежде чем на площадке у Академии наук состоялся первый хоровой праздник.





— Первый такой праздник хоровой песни мы провели в 2007 году при поддержке исполкома Первомайского района города Минска, — рассказывает Тамара Слабодчикова. — Он был приурочен к 940-летнему юбилею нашего города и назывался «Шмат год табе, родны Мiнск». Второй праздник состоялся 2 июля 2009 года. Он был посвящен 75-й годовщине со дня освобождения Минска и назывался «Во имя жизни на земле». Третий праздник назывался «Гучыць у песні Шырмавай і Колас, і Купала». Как раз тогда, в 2012 году были юбилеи этих замечательных людей. Мы собрали все воедино, и поэтому исполнялись песни на стихи Коласа и Купалы, а также обработки народных песен, собранных Григорием Романовичем Ширмой. Мы гордимся, что впервые представили их такой широкой публике, да еще на открытом пространстве.

Это действительно было огромным достижением, и Тамара Гавриловна Слабодчикова даже не мечтала о том, что проект когда-нибудь вырастет от городского района до масштабов целой страны. Но случилось так, что после 2012 года в структуре районной власти произошли изменения.

— И тогда мы обратились к Михаилу Владимировичу Мясниковичу, — продолжает свой рассказ Тамара Слабодчикова. — Мы были с ним знакомы, потому что он много лет был председателем Президиума Национальной академии наук Беларуси.





Энтузиазм, помноженный на поддержку государства, сотворил чудо.

— В 2015 году Мясникович нас очень сильно поддержал, и состоялось первое общереспубликанское «Вече», затем в 2017 году второе, у стен Национальной библиотеки, и вот сейчас мы проводим третий праздник.

Лично у меня нет сомнений, что состоится и четвертое, и пятое, и двадцать пятое «Хоровое вече». Название, кстати, тоже придумала Тамара Слабодчикова. Будут сменяться поколения, участники, периодичность, площадки, но сохранится главная идея — объединяющая, нравственная, патриотическая сила хора.

juliaandr@gmail.com

Фото choristy.by