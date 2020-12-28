Художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский госпитализирован с COVID-19. До этого он лечился дома, пишет ТАСС.
– Я в больнице под масками, под кислородом, под капельницами, лечусь как следует, – рассказал Борис Грачевский.
Ранее худрук "Ералаша" заявлял, что проходит терапию дома.
71-летний Борис Грачевский известен еще и как режиссер фильмов "Крыша", "Между нот, или Тантрическая симфония".
Фото: РИА Новости
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Художественный руководитель "Ералаша" госпитализирован с коронавирусом
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