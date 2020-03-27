Худолеев: соблюдение противопожарного режима на загрязненных радионуклидами территориях должно стать примером для всех

Межведомственное совещание было посвящено вопросам готовности к пожароопасному сезону, обеспечения требований правового режима, охранно-режимных мероприятий на территориях радиоактивного загрязнения, с которых отселено население и где установлен контрольно-пропускной режим. Совещание прошло на базе Полесского государственного радиационно-экологического заповедника в Хойникском районе.Было рассмотрено несколько вопросов, одним из которых стал вопрос о деятельности областных органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям по предупреждению и ликвидации пожаров на территориях радиоактивного загрязнения, на которых установлен контрольно-пропускной режим. В ходе обсуждения Александр Худолеев обратил внимание на возможность взаимодействия с населением, проживающим вблизи лесных и торфяных массивов, по более раннему выявлению пожаров. По словам первого замминистра МЧС, главная задача — не допустить широкомасштабных природных пожаров, а соблюдение противопожарного режима в заповеднике должно стать примером для всех субъектов хозяйствования.После окончания совещания все представители министерств и ведомств направились к деревне Воротец Хойникского района, где состоялись учения по ликвидации условного пожара — по реагированию на чрезвычайные ситуации и ликвидации их последствий. Для ликвидации условного возгорания были привлечены 22 единицы аварийно-спасательной техники и 106 человек, из которых 90 человек — работники заповедника, 16 человек — сотрудники МЧС. По легенде учений, на территорию радиационно-экологического заповедника проникли неизвестные и подожгли сухую растительность, а также заброшенные строения. К месту пожара оперативно прибыли работники заповедника, которые задержали злоумышленников и приступили к ликвидации пожара, передав сообщение о возгорании в подразделения МЧС.