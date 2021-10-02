Хрустящие сладости из детства: 10 вафель из разных стран мира

Вафли – лакомство, любимое с детства. И не только у нас – в каждом уголке мира найдется свой уникальный рецепт этой сладости. Собрали самые интересные из них.

1. Австрийские

Эти вафли славятся своей мягкостью. Подаются к столу обычно холодными, иногда – горячими, с фруктами, ягодами, шариками мороженого или сиропом. Самая популярная форма венских вафель – прямоугольная, однако в Восточной Европе популярна форма сердечек, которая, кстати, пришла из Скандинавии. Также венские вафли часто используют как основу для вафельного торта – два вафельных листа, соединенных воздушной начинкой суфле.

Источник фото: https://ura-povara.ru/

2. Английские

Удивительно, но в Англии вафли не считаются десертом. Их пекут из теста с добавлением овсяных и картофельных хлопьев и чаще всего подают к столу в качестве легкой закуски. Британцы сворачивают вафельный лист в трубочку. Часто такие вафельные трубочки начиняют овощной пастой, заправленной оливковым маслом.

Источник фото: https://www.marieclaire.ru/

3. Американские

В Америке вафли чуть ли не второе национальное блюдо (после пончиков). В 1869 году американец Корнелиус Свартхаут получил патент на специальную сковороду для выпечки вафель. По форме она отличалась от классической вафельницы, поэтому американские вафли по сей день совсем не похожи на своих европейских родственников. По форме и вкусу они напоминают оладушки, причем иногда солеными их подают как дополнение к основным блюдам вместо хлеба. Главная особенность приготовления американских вафель – использование соды, которая заменяет в рецепте более привычные для Европы дрожжи. А десертные вафли традиционно подают к столу в горячем виде, политые кленовым сиропом.

Источник фото: https://www.thebellevieblog.com/

4. Бельгийские

Бельгийские вафли условно делят на два вида: брюссельские и льежские. Брюссельские вафли имеют прямоугольную форму и за-за высокого содержания дрожжей и взбитых белков имеют пышную структуру. Льежские, напротив, имеют круглую форму и запекаются с кусочками карамелизированного сахара, за счет чего становятся твердыми и хрустящими. К столу брюссельские вафли подаются теплыми, присыпанными сахарной пудрой, льежские вафли же могут подаваться и в горячем, и в холодном виде, политые шоколадным сиропом.

Источник фото: https://www.pinterest.ru/

5. Голландские

Эти вафли родом из сырной столице Голландии – города Гауда. Первые голландские вафли были приготовлены с добавлением коричневого сахара: внешне они представляли собой кружки, смазанные карамельным сиропом, который, остывая, склеивал вафельные листы, образовывая между ними тягучую прослойку. Прошло совсем немного времени и вафли получили название сиропные. По сей день рецепт голландских вафель остается неизменным, как и их внешний вид.

Источник фото: https://www.pinterest.ru/

6. Чешские

Национальные вафли в Чехии именуются оплатками или карловарскими. Они считаются культурным достоянием чешского города Карловы Вары, где пекут самые вкусные оплатки во всей стране. Карловарские вафли представляют собой два кружка тонкого вафельного теста, склеенные начинкой так аккуратно, что часто ее вовсе нельзя заметить. Кстати, оплатки не имеют привычной вафельной структуры – покрытые узорами они напоминают монетки. В традиционный состав карловарских вафель входит миндаль и минеральная вода из местных источников. Оплатки известны тем, что продаются только на территории Чехии – в другие страны их не экспортируют.

Источник фото: https://ohyena.ru/

7. Скандинавские

Эти вафли чем-то похожи на советский “хворост” – тонко раскатанное тесто жарится во фритюре и посыпается сахарной пудрой. Они пекутся к праздникам и торжествам, в том числе считаются рождественской выпечкой. Их еще называют “розочками”, потому что классический внешний вид скандинавских вафель напоминает этот цветок.

Источник фото: https://iknigi.net/

8. Итальянские

Традиционные вафли пиццелли представляют собой нечто среднее между мягким печеньем и тонкой вафлей. То что отличает их от других видов – особый рисунок паттерн и разные вкусы. Пиццелли могут быть шоколадными, ванильными, цитрусовыми, карамельными, анисовыми и др. Сверху вафли посыпают сахаром и подают к кофе.

Источник фото: https://eat-drink-love.com/

9. Норвежские

Знакомые с детства трубочки со сгущенкой не что иное, как норвежское вафельное печенье под названием крумкаке. Это простое произведение вафельного искусства норвежцы по традиции подают к рождественскому столу. Состав крумкаке предельно скромен – в нем всего пять ингредиентов: мука, масло, яйца, сахар и сливки. Возможно, именно поэтому во всем мире с радостью стали использовать это необычайно вкусное вафельное блюдо с удивительно низкой себестоимостью. В самой Норвегии начинки для крумкаке могут быть разнообразными, но наиболее традиционная – взбитый сливочный крем.

Источник фото: https://cupon.tomsk.ru/

10. Восточные

Такие вафли, как правило, пекут на Востоке, и они существенно отличаются от европейских и американских. Например, в Японии вафли выпекают в форме рыбы. При этом они достаточно плотные и практически всегда имеют начинку из тертых бобов и шоколадного крема. В Таиланде вафли более традиционные по форме, однако имеют необычные яркие цвета за счет добавления всевозможных специй.

Источник фото: https://www.instagram.com/