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"Хрустальная Павлинка”, мировые звезды и онлайн-показы: Всемирный день театра отметим с огоньком

Ревизию театрального искусства страны провели сегодня на пресс-конференции представители Минкульта и служители Мельпомены.

Накануне Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта, обсуждали международные фестивали, новые постановки и билетные программы в условиях эпидемиологической ситуации.  

— Финальные мероприятия Национальной театральной премии перенесены на следующий сезон, —сообщила начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры РБ Ирина Дрига. —Наших зрителей несомненно волнует, как можно вернуть билеты на отмененные или перенесенные спектакли с участием гастролеров из других стран. На сайте нашего ведомства www.kultura.by есть вся информация об организации работы государственных театрально-зрелищных организаций, подчиненных Министерству культуры, в период до 6 апреля 2020 г. Там есть соответствующая информация и о порядке возврата билетов».

Что важно помнить! Несмотря на сложную обстановку, наши государственные театры продолжают работать в соответствии с рекомендациями, опубликованными на сайте Министерства здравоохранения. Для любимых зрителей предлагают ко вниманию текущий репертуар и готовят премьеры. Драмтеатр им. Горького, например, репетирует «Братьев Карамазовых» в постановке Ольги Клебановой и «спектакль уже просится на большую сцену», сообщил худрук театра Сергей Ковальчик. Непосредственно сегодня и завтра в Театре-студии киноактера проходит премьера «Ох, уж эта Анна!» режиссера Олега Киреева. 

“Хрустальная Павлинка” 

В связи с Международным днем театра призы старейшей театральной премии от Белорусского союза театральных деятелей распределись следующим образом: 

                - за многолетнюю творческую деятельность и преданность белорусскому театру приз “Хрустальная Павлинка” присужден купаловцу Виктору Манаеву, народному артисту Беларуси;

                - приз “Хрустальный ангел” достался Алексею Лелявскому, главному режиссеру Белорусского государственного театра кукол;

                - награда “Хрустальная звезда” уходит Елене Владимирской (Пастревич), артистке Национального академического театра им. М.Горького;  

                - “Хрустальный цветок” за яркий дебют вручат актрисе НАДТ им. Горького Ольге Здярской;

                - приз “Очаг” и стипендия “Театральная династия — Глебов, Белохвостики, Гарцуевы” присуждается народной артистке Беларуси Зое Белохвостик.

Певцы мира в Большом 

Поклонникам оперного  жанра рады сообщить, что с 1 апреля в Большом театре Беларуси новая штатная артистка — сопрано Надежда Кучер, победительница весомых международных конкурсов (в том числе ВВС «Певец мира —2015» в Кардиффе), лауреат двух «Золотых масок». Ее голосом восхищались театры в Сантьяго, Женеве, Берлине, Мадриде, Париже и других городах мира. 9 апреля Надежда поет Виолетту в «Травиате». А 27 апреля Большой приглашает меломанов на концерт трех солистов — это звезды, которым аплодируют ведущие оперные площадки. И все трое белорусы: Оксана Волкова, Надежда Кучер и Павел Петров. Кстати, Большой театр продлевает сезон аж до июля и еще порадует публику не только премьерами, но и двумя фестами open-air: «Лебединое озеро» в Мирском замке и «Вечера Большого в Несвижском замке». 

Купаловский онлайн 

Национальный академический театр имени Янки Купалы впервые организует проект «Неделя Купаловского online”. Старт запланирован на 27 марта, и суть заключается в том, что с завтрашнего вечера трансляции спектаклей театра можно будет посмотреть в мобильном приложении VOKA или на сайте voka.tv с любого устройства в сети любого оператора Беларуси и других стран даже без авторизации. Расписание показов: 

- 27 марта — “Павлинка”;

- 29 марта —  “Школа налогоплательщиков”;

- 31 марта — “Вельмайстер-аккардеон”;

- 2 апреля — “Уражай”. 

Ссылки на онлайн-трансляцию и просмотр записей спектаклей доступны на сайте kupalauski.by и в соцсетях театра.

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