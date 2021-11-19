Хренин: военный "шенген" у наших границ нас не может не настораживать

Запад явно проводит комплекс мероприятий по подготовке к войне у белорусских границ, хотя Беларусь никому не угрожает. Об этом в интервью телеканалу «Аль-Джазира» рассказал министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Фрагменты этого разговора были показаны сегодня в эфире телеканала "Беларусь 1".

Отмечая участившиеся нападки на Беларусь со стороны Польши, стран Балтии и Украины, Виктор Хренин констатировал:

– Это нас очень тревожит. Огорчает, что они не хотят понимать, жить по-соседски. Уже открыто в СМИ какие-то территориальные претензии предъявляются. Это нам тоже непонятно. Зачем, для чего?

Министр обороны напомнил, что в Литве, всего в 15 км от государственной границы с Беларусью, расположен военный полигон Пабраде с размещенным на нем танковым батальоном, имеющим 29 танков «Абрамс», и другой военной техникой:

– Буквально год назад, может, чуть больше, когда он там первый раз появился, нас уверяли, что это только на учения «Защитник Европы –2020», потом он уйдет. Но, как сейчас мы видим, он уже находится больше года, занимается боевой подготовкой и идет ротация. То есть никуда никто не хочет уходить. Еще один пример – проведение объединенными вооруженными силами НАТО с 2017 года операции «Усиленное передовое присутствие». Опять-таки сосредоточивается соответствующий воинский контингент на территории Польши и стран Балтии. На сегодня их численность тоже уже немаленькая – более 6 тысяч военнослужащих и различное количество техники. Если брать две эти операции, то, по оценкам нашего главного разведывательного управления, видим, что это порядка 150 танков, около 200 боевых бронированных машин, различное количество орудий полевой артиллерии, реактивные системы залпового огня, вертолеты. Это не может нас не настораживать.

Также Виктор Хренин обратил внимание журналиста на то, что за прошедшие годы в соседних странах в разы возросла интенсивность мероприятий оперативной боевой подготовки:

– Мы их видим, наши соседи их особо и не скрывают. Численность личного состава и техники, которая участвует во всех этих мероприятиях, возросла в разы, проводится совершенствование инфраструктуры. Как человек военный, я понимаю, для чего это делается. Модернизируются аэродромы на территории стран Балтии и Польши. На сегодняшний момент уже под стандарты НАТО пять или шесть аэродромов сделаны, еще на десяти ведутся работы. Изучается инфраструктура, совершенствуются дороги, на законодательном уровне разрабатываются документы – так называемый военный Шенген. На сегодняшний момент формируется новая дивизия на брестском направлении – 18-я механизированная дивизия Польши. Срок готовности, как они заявили, 2026 год. Звучат заявления должностных лиц о закупке техники и вооружения: 250 танков «Абрамс», десятками собираются закупать самолеты F-35, беспилотные летательные аппараты «Байрактар». Это же все оружие ударное, наступательное. Это не для обороны. Тоже задаем вопрос: зачем у нас рядом? Ведь мы подчеркиваем: мы никому не угрожаем.

Министр обороны Беларуси подчеркнул:

– Нас очень настораживает и беспокоит, что проводится комплекс таких мероприятий. Я, как человек военный, понимаю, что это все комплекс мероприятий подготовки к войне. А зачем? Мы угрожаем? Нет. Хотя они говорят о российской угрозе. Да неправда все это, никому Россия не собирается угрожать, так же, как и мы, находясь в Союзном государстве. Россия – наш стратегический союзник. Это выдумки, чтобы оправдать милитаризацию перед своим обществом.