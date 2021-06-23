Хренин: в мире развернулась глобальная прокси-война, ее выгодополучатели всячески стараются остаться в тени

– Два года назад с этой трибуны мы вещали о том, что в мире и Европе запахло войной, – напомнил руководитель ведомства. –Сейчас можно утверждать: война уже началась и вошла в наш дом. Но это не та классическая война, когда в ожесточенных сражениях сталкиваются государства и армии. Сегодня, по нашему мнению, идет глобальная прокси-война за будущую модель мироустройства между транснациональными и национальными элитами. Выгодополучатели в этой войне пытаются остаться в тени, но они видны. Мы видим, как сторонники однополярного глобального мира заявляют о своих планетарных амбициях. Их цель – снести независимые правительства, стереть государственные границы между странами. Лучшим средством, как они считают, для этого является стратегия управляемого хаоса. Именно в ее рамках применяются современные концепции "цветных революций" и гибридных войн.
Глава министерства обороны также полагает, что на создание управляемого хаоса работает и пандемия коронавируса.
В форуме принимают участие министры обороны, начальники генштабов, делегации военных ведомств из 109 государств, представители СНГ, ОДКБ, ООН, ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста, Лиги арабских государств. Они обсуждают и глобальные, и локальные вопросы, внимание также уделяется аспектам безопасности в Европе, Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.
Фото из архива БЕЛТА
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