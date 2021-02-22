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Хренин: в этом году День защитника Отечества наполняется особым смыслом

В этом году День защитника Отечества наполняется особым смыслом, заявил журналистам министр обороны Виктор Хренин перед торжественным собранием и праздничным концертом, посвященными Дню защитника Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, во Дворце Республики, передает БЕЛТА.


"В этом году наш праздник наполняется особым смыслом. День защитника Отечества и Вооруженных Сил Беларуси сегодня празднуется в каждой семье. Это нас объединяет, и особо это актуально в Год народного единства. Такие понятия, как защита и защитник, сегодня наполняются более широкими и глубокими смыслами, – сказал Виктор Хренин.

"Мы все поняли, что наше Отечество, наша Родина нуждаются в защите и защитниках. Но мы также должны понимать, что защитник – это не обязательно человек с оружием. Сегодня, наверное, не менее важен для нашего Отечества защитник –врач, учитель, рабочий, труженик сельского хозяйства или, может, даже студент. И такие люди у нас есть, и их очень много в нашей стране".

Министр отметил, что есть много стран, которые богаче, чем наша республика, но ни одно государство не заменит Родину белорусам.

"Думаю, так считает большинство наших гражданин. Нам есть что защищать, есть что сохранять и всегда будет что приумножать, – подчеркнул он. – Именно эти ценности, которые нельзя измерить никакими деньгами, сегодня заставляют тысячи молодых людей пополнять армейские ряды. Именно эти ценности заставляют в это время выполнять задачи на полигонах, нести боевое дежурство, охранять воздушные рубежи, поднимать самолеты в небо. И я уверен, что мы все можем гордиться ратным трудом наших военнослужащих, ведь они сегодня сохраняют мир на нашей земле".

По традиции в этот день звучат слова признательности и благодарности в адрес ветеранов.

"Именно их подвиг напоминает нам, что патриотизм белорусского народа – одно из главных наших национальных достояний. И конечно, можно с уверенностью сказать, что согласие, стабильность и безопасность в стране нашей будут сохранены. Важнейшим гарантом этого выступает военная организация государства и, в частности, Вооруженные Силы, являющиеся ее основой, – добавил Виктор Хренин. – Хочу поздравить ветеранов, военнослужащих Вооруженных Сил, всех наших соотечественников с праздником, пожелать крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в труде на благо нашей Беларуси".

Фото: БЕЛТА
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