Созданная в Беларуси система территориальной обороны доказала свою функциональность и работоспособность. Об этом заявил журналистам министр обороны Виктор Хренин по итогам встречи по вопросам территориальной обороны, которая прошла с участием Главы государства в Шкловском райисполкоме, сообщает БЕЛТА.
"Радикальных изменений в вопросах территориальной обороны не будет, – сказал министр. – Созданная структура доказала свою функциональность и работоспособность".
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Фото: БЕЛТА
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Хренин: система территориальной обороны доказала свою функциональность и работоспособность
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