Хренин рассказал о размещении дивизионов "Искандер" на территории Беларуси

Об этом высказался министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин во время интервью международному телеканалу Al Jazeera.
Недавно Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси следует разместить несколько дивизионов ракет "Искандер" на западном и южном направлениях. Есть соответствующие договоренности с Россией об их доставке.
– "Искандер" – это очень хороший ракетный комплекс. Работа по данному направлению проводилась и проводится в профильных ведомствах по поручению Главы государства. Мы видим, что Россия практически закончила перевооружение на данный военный комплекс – мы тоже хотим его у себя иметь. Хотя можно сказать, что мы его уже имеем. У нас есть региональная группировка войск, в состав которой также входит ракетный комплекс, который при необходимости прибудет на нашу территорию, – пояснил глава Минобороны.
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