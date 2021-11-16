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Хренин рассказал, будут ли на территории Беларуси размещать российские военные базы

Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин в интервью международному телеканалу Al Jazeera рассказал, планируется ли размещение российских военных баз на территории Беларуси.


– У нас есть Союзное государство, есть понятие "региональная группировка войск", в которую входит вся армия Вооруженных Сил Республики Беларусь, а также часть сил и средств от Российской Федерации, которых вполне, по нашим расчетам, достаточно. И если будет необходимость, ну вот же Россия, совсем рядышком. <...> Размещать дополнительно авиационные и другие базы не нужно. Наши соседи размещают базы не стесняясь, – обратил внимание Виктор Хренин.

Он также отметил, что Беларусь выработала другой механизм со своим стратегическим союзником Россией .

– Мы готовим свои Вооруженные Силы в рамках учебно-боевых центров, где организовываем совместное дежурство, изучаем новую технику, опыт, где своим делимся. Поэтому никаких баз не будет, – добавил Виктор Хренин.

– Мы не хотим войны, не хотим проблем. За свою землю будем стоять намертво. Никому не позволим диктовать или с позиции силы разговаривать с нами, – резюмировал министр обороны.

Фото: БЕЛТА
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