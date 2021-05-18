Начался официальный визит в Азербайджан делегации Вооруженных Сил Беларуси во главе с министром обороны генерал-лейтенантом Виктором Хрениным. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.
Фото: t.me/modmilby
В соответствии с программой визита предусматривается ряд встреч и переговоров главы белорусской военной делегации с политическим и военным руководством Азербайджана.
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Хренин проведет переговоры с политическим и военным руководством Азербайджана
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