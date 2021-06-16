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  2. Хренин об отношении людей к призыву в войска территориальной обороны: идут с желанием

Хренин об отношении людей к призыву в войска территориальной обороны: идут с желанием

Люди с пониманием относятся, когда их призывают в войска территориальной обороны. Такое мнение высказал журналистам министр обороны Виктор Хренин по итогам встречи по вопросам территориальной обороны, которая прошла с участием Главы государства в Шкловском райисполкоме, сообщает БЕЛТА.


Министр обратил внимание, что на создание эффективной системы территориальной обороны ушло около 20 лет.

"Было непросто весь механизм отладить, начиная от органов снабжения, органов управления, обеспечения оружием, боеприпасами, – отметил он. – На сегодняшний день нет такого района, где бы ни была создана соответствующая материальная база, и я об этом доложил Президенту. Теперь даже не обращаются к Вооруженным Силам. Есть свои места размещения, отлажен механизм получения и материальных средств, и оружия, проведения слаживания подразделений территориальной обороны и этапа практического выполнения задач".

"Самое примечательное – отношение людей к этим вопросам. Я не слышал, чтобы кто-то пожаловался или сказал "не хочу", "не буду" выполнять задачи. Наоборот, люди идут с желанием, у них горят глаза, они понимают, что будут защищать своих родных и близких, свой клочок земли, а в целом  – нашу республику", – подчеркнул Виктор Хренин.

По его словам, одна из задач территориальной обороны – борьба с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами.

"Это важно, потому что на эти задачи не будут отвлекаться регулярные Вооруженные Силы", – пояснил министр. 

Фото: БЕЛТА
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