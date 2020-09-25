Министр обороны Беларуси генерал-майор Виктор Хренин принимает участие в наблюдении за основным розыгрышем активной фазы стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства нашей страны.
Фото: ТАСС
"В отработке совместных действий в составе многонациональных группировок войск принимает участие батальонная тактическая группа отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Беларуси", – уточнили в Министерстве обороны.
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Хренин принимает участие в наблюдении за учением "Кавказ" в Астраханской области
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