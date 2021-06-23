Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сегодня выступил на пленарном заседании IX Московской конференции по международной безопасности. Он указал на опасность появления в космосе ударных группировок, сообщает БЕЛТА.
– Глобалистам и их транснациональным корпорациям уже недостаточно нашей планеты: борьба распространяется на космос, – отметил глава ведомства. – Можно прогнозировать пагубные последствия американской концепции приватизации космоса. Фактически началась новая волна колонизации миров и пространств, которая ставит перед собой цель застолбить ресурсы. Через призму этой задачи нужно рассматривать объявление космоса сферой ведения военных действий, а это прямой путь к появлению в околоземном пространстве ударных вооружений. В таком случае государственные границы перестают играть роль, ведь оружие будет расположено прямо над головой, всего лишь в ста километрах от выбранных объектов поражения.
Руководитель подчеркнул, что транснациональные корпорации и подконтрольные им государства, лоббирующие их интересы, космосом не ограничиваются.
– Сегодня очевидна нацеленность на доминирование в виртуальном киберпространстве, – добавил Виктор Хренин.
Проходящий в столице России форум объединил министров обороны, начальников генеральных штабов, делегации военных ведомств из 109 государств, представителей международных организаций. Обсуждаются проблемы глобальной и региональной стабильности, вопросы безопасности в Европе, Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.
Фото: ТАСС
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Хренин предупредил об опасности появления в космосе ударных группировок
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