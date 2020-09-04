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Хренин поблагодарил Россию и Китай за поддержку Беларуси в сложившейся ситуации

Совместное заседание министров обороны стран СНГ, Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности, в котором приняла участие делегация Вооруженных Сил Беларуси во главе с министром обороны генерал-майором Виктором Хрениным состоялось сегодня в Московской области РФ. Об этом сообщается на официальном сайте оборонного ведомства нашей страны.


Во время совместного заседания глава белорусского оборонного ведомства выступил с докладом на тему: "О международной и региональной безопасности, консолидации усилий по предотвращению угрозы развязывания войн и вооруженных конфликтов, дальнейшему укреплению военного сотрудничества в современных условиях". В своем выступлении министр обороны отметил, что среди основных факторов, негативно влияющих на состояние современной архитектуры международной безопасности, следует выделить обострение военно-политических и экономических противоречий между государствами и военно-политическими блоками, неурегулированные региональные конфликты, попытки проведения цветных революций, терроризм, наркотрафик и сопутствующая им организованная преступность. Также было подчеркнуто, что события, происходившие в Беларуси в августе этого года, являются тому ярким примером.

"Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств, как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти. Благодаря слаженным действиям органов государственного управления и поддержке белорусским народом решений Президента удалось спасти страну от беззакония и произвола", – сказал Виктор Хренин. Министр выразил слова признательности военно-политическому руководству России и Китая, а также другим государствам, присутствующим на совместном заседании и оказавшим помощь Беларуси в непростое для нее время.

Наряду с этим в своем выступлении министр обороны также отметил, что сейчас определенные силы на Западе, потерпев неудачу в попытке организации "цветной революции", переходят уже фактически к формам и методам ведения гибридной войны против белорусского государства, применяя при этом беспрецедентные меры дипломатического и политико-экономического давления. Сегодня идет жесткая борьба за завоевание информационного превосходства.

Не остается в стороне и военная составляющая. За последние годы ротационная группировка НАТО в соседних с Беларусью странах выросла в 17 раз (до 10 тысяч военнослужащих). В непосредственной близости от границы Беларуси осуществляется концентрация боевой техники и личного состава, в том числе армии США. Проходят крупномасштабные многонациональные учения стран – членов НАТО, количество которых только в этом году на территории сопредельных с Беларусью государств НАТО увеличилось в пять раз. Эпидемиологическая обстановка внесла серьезные коррективы в их формат и масштаб, но подобные планы не могут не вызывать беспокойства. Это является вызовом безопасности и стабильности не только для нашего государства, но и для всего европейского региона.

"Мы вынуждены вырабатывать ответные меры военного характера, что и было продемонстрировано нами в ходе плановых мероприятий боевой подготовки, которые проведены в непосредственной близости с границами НАТО в августе этого года", – заявил министр.

Виктор Хренин заострил внимание также на том, что, являясь полноправным членом СНГ, ОДКБ и наблюдателем в ШОС, Беларусь выступает за всестороннюю активизацию взаимодействия между этими организациями, включая военное и военно-техническое сотрудничество. Отдельно была отмечена важность принятия в рамках проводимого мероприятия совместного заявления по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Второй мировой войне.

"Для Беларуси, потерявшей во время этой войны треть своего населения, День Победы – великий священный праздник. Мы хорошо знаем цену этой Победы, поэтому так трепетно относимся к истории, так ревностно отстаиваем принципы справедливости, честности и равенства. Тема Победы должна объединять наши страны, народы которых участвовали в войне на стороне антигитлеровской коалиции, и способствовать консолидации усилий в борьбе с современными вызовами и угрозами", – отметил Виктор Хренин.

В форматах СНГ и ОДКБ участники заседания рассмотрели и утвердили 15 решений в военной, военно-научной и военно-технической сферах. На полях проведения заседания состоялась неформальная встреча министра обороны Беларуси с членом Центрального военного совета, членом Госсовета, министром обороны КНР генерал-полковником Вэй Фэнхэ, в ходе которой стороны проанализировали состояние текущего сотрудничества, а также обсудили дальнейшие перспективы двустороннего сотрудничества. Наряду с этим Виктор Хренин в рабочем порядке обсудил состояние межведомственного сотрудничества, а также перспективы его последующего развития с главами оборонных ведомств СНГ, ОДКБ, ШОС.

В рамках культурной программы мероприятия глава белорусского оборонного ведомства посетил главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации, музейный комплекс "Дорога Памяти", а также совместно с другими участниками заседания принял участие в возложении цветов к монументу "Матерям победителей".

Фото: Министерство обороны
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