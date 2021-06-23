Хренин: пандемия работает на создание в мире системы управляемого хаоса

Пандемия COVID-19 работает на создание в мире системы управляемого хаоса. Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, выступая сегодня на пленарном заседании IX Московской конференции по международной безопасности, передает БЕЛТА.
"На создание управляемого хаоса работает и всепланетная пандемия коронавируса, – сказал Виктор Хренин. – При этом введенные в большинстве государств локдауны против COVID-19 своей цели достигли: нанесен серьезный удар по национальным экономикам. Люди перестали доверять действиям властей, они живут в страхе за свое будущее. Посмотрите, что в итоге происходит сегодня в мире: народы выходят на улицы по всей планете, антиправительственные выступления идут по всем континентам. Волна "цветных революций" прокатилась по постсоветскому пространству. Другими словами, создаются условия, чтобы в этом хаосе разрушить государства и прибрать к рукам их богатства".
Министр отметил, что Беларусь не стала исключением из этого списка. "Белорусский народ был тоже втянут в этот глобальный хаос, не понимая истинных его целей и предназначения, – подчеркнул он. – Часть белорусского общества, выступая за открытую миру Беларусь, не осознавала, что в предложенной ей спонсорами из Далласа и Уолл-стрит модели нового мира любому независимому государству места нет. Сегодня же маски сброшены, мы четко видим: идет очередной передел мира".
Фото из архива БЕЛТА
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