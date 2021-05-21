Хренин: память о летчиках и их подвиге навсегда останется в наших сердцах

Церемония прощания прошла в клубе 116-й штурмовой авиабазы, где служили майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко. Ранее их тела по воздуху доставили из Барановичей.
Виктор Хренин выразил соболезнования семьям погибших летчиков от имени Главы государства, а также всех военнослужащих Вооруженных Сил.
– Прощаемся с нашими героями. Случившееся непоправимо, но память о летчиках и их подвиге навсегда останется в наших сердцах. Ребята не покинули практически неуправляемый самолет и отвели его от жилых домов. Сделали они это ценой своей жизни. Поступок говорит о том, что в наших Вооруженных Силах служат сильные духом и мужественные люди, – подчеркнул Виктор Хренин.
Отдать дань памяти летчикам пришли сотни человек: родные и близкие погибших летчиков, сослуживцы, представители Минобороны, силовых ведомств, местной власти, жители Лиды. Накануне лидчане также несли цветы и лампады к самолету-памятнику на ул. Ленинской.
В Лиде простились с погибшими летчиками
Фото: БЕЛТА