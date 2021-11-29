Хренин: НАТО наращивает наступательный потенциал вооруженных сил вблизи границ Беларуси

Об этом министр обороны Виктор Хренин заявил сегодня на совещании по вопросам военной безопасности с участием Президента:
– Министерством обороны постоянно проводятся оценка военно-политической обстановки вокруг Беларуси и поиск оптимальных вариантов укрепления военной безопасности страны. Результаты оценки показывают, что предпринимаемые странами Запада меры по милитаризации региона ведут к существенному изменению баланса сил вблизи границ нашей страны. Наращивается наступательный потенциал вооруженных сил стран – членов НАТО.
По словам министра обороны, развертываются новые воинские формирования, закупаются современные образцы вооружения:
– В Польше формируются 18-я механизированная дивизия и бригады территориальной обороны. Часть из них в непосредственной близости от нашей госграницы. Особую озабоченность вызывают закупки танков «Абрамс», зенитно-ракетных комплексов «Пэтриот», реактивных систем залпового огня Himars, боевых самолетов F-35,оснащенных крылатыми ракетами.
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