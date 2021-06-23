Информационные технологии и социальные сети стали новым видом оружия. Это отметил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, выступая сегодня на пленарном заседании IX Московской конференции по международной безопасности, информирует БЕЛТА.
Глава Минобороны пояснил: сегодня есть нацеленность на лидерство в киберпространстве со стороны транснациональных корпораций и подконтрольных им государств, лоббирующих их интересы.
– Киберпространство активно милитаризируется и превращается в арену военного противостояния. Информационные технологии стали новым современным видом оружия. Соцсети и сетевые сервисы становятся действенным инструментом осуществления "цветных революций" и разрушения государств. Неспроста страны, понимающие это, стремятся контролировать Facebook, Google, Twitter, Telegram. Угроза от перечисленных корпораций высока, – резюмировал руководитель ведомства.
Министр обратил внимание на то, что транснациональные элиты решают свои задачи, используя как ударную силу подконтрольные им государства и государственные институты.
Фото из архива БЕЛТА
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Хренин: информационные технологии и соцсети стали новым видом оружия
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