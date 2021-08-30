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Хренин и Лукьянов обсудили потенциал военного сотрудничества Беларуси и России

Состоялась встреча министра обороны генерал-лейтенанта Виктора Хренина с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси Евгением Лукьяновым. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны.

Фото: Александр Стадуб

В ведомстве рассказали, что стороны обсудили основные направления военного сотрудничества, подчеркнули наличие значительного потенциала между Беларусью и Россией в военной и военно-технической областях, а также уверенность в перспективности дальнейшего двустороннего взаимодействия в областях, представляющих взаимный интерес.
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