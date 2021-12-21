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  2. Хренин: Генштаб будет и впредь исполнять предназначенную ему роль интеллектуального центра оборонной системы

Хренин: Генштаб будет и впредь исполнять предназначенную ему роль интеллектуального центра оборонной системы

В Минске в Центральном Доме офицеров прошло торжественное мероприятие, посвященное 20-летнему юбилею Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь. Об этом сообщают в Telegram-канале Министерства обороны.


В мероприятии участвовали Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович, министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Виктор Гулевич, члены коллегии Минобороны, а также офицеры, ветераны и служащие Генерального штаба ВС.

– Развитие теории военного искусства, разработка новых форм и способов применения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований для вооруженной защиты государства – заслуга коллектива Генерального штаба, – обратил внимание Виктор Хренин.

Он также добавил, что все направления военного строительства в нашей республике, как показало время, выбраны верно.

– Сегодня мы имеем армию независимой, суверенной страны, армию, являющуюся важнейшим фактором сдерживания. Подтверждением является высокий уровень подготовки органов военного управления и войск, продемонстрированный в том числе в ходе проведенного совместного стратегического учения "Запад-2021". За этим стоит кропотливый труд офицеров и генералов Генерального штаба. Вы вправе этим гордиться, – отметил министр.

– Выражаю уверенность, что коллектив Генерального штаба будет и впредь достойно исполнять предназначенную ему роль интеллектуального центра оборонной системы, успешно справляясь со всеми задачами по обеспечению надежной обороноспособности нашей страны, – резюмировал Виктор Хренин.

Фото: "Ваяр"
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