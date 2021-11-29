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  2. Хренин: Беларусь планирует ответные меры на новые угрозы безопасности в военной сфере

Хренин: Беларусь планирует ответные меры на новые угрозы безопасности в военной сфере

Об этом министр обороны Виктор Хренин заявил журналистам после совещания по вопросам военной безопасности в центре стратегического управления Министерства обороны:


– Сегодня обстановка продолжает накаляться. Мы видим, как вокруг наших границ создаются группировки войск как на западном, так и на южном направлениях, активно милитаризируются страны-соседи. Это не может нас не беспокоить. Поэтому мы вынуждены планировать ответные меры. Объективно мы также видим возникновение новых угроз нашей безопасности в военной сфере. Поэтому был определен ряд приоритетных направлений, которые необходимо реализовывать.

Среди таких направлений Виктор Хренин назвал продолжение комплексной подготовки войск совместно с нашим стратегическим союзником Россией, а также комплекс мероприятий на среднесрочную перспективу по прикрытию южного направления:

– В рамках этого направления планируется проведение учений совместно с Российской Федерацией, – отметил министр обороны.

Он также подчеркнул необходимость совершенствования единой региональной системы ПВО Беларуси и России на долгосрочную перспективу:

– Первоочередные мероприятия уже нами спланированы и будут реализовываться в рамках оперативной, боевой подготовки, внезапной проверки Вооруженных Сил в новом учебном году.

Фото: БЕЛТА
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