Хренин: Беларусь планирует ответные меры на новые угрозы безопасности в военной сфере

Об этом министр обороны Виктор Хренин заявил журналистам после совещания по вопросам военной безопасности в центре стратегического управления Министерства обороны:
– Сегодня обстановка продолжает накаляться. Мы видим, как вокруг наших границ создаются группировки войск как на западном, так и на южном направлениях, активно милитаризируются страны-соседи. Это не может нас не беспокоить. Поэтому мы вынуждены планировать ответные меры. Объективно мы также видим возникновение новых угроз нашей безопасности в военной сфере. Поэтому был определен ряд приоритетных направлений, которые необходимо реализовывать.
Среди таких направлений Виктор Хренин назвал продолжение комплексной подготовки войск совместно с нашим стратегическим союзником Россией, а также комплекс мероприятий на среднесрочную перспективу по прикрытию южного направления:
– В рамках этого направления планируется проведение учений совместно с Российской Федерацией, – отметил министр обороны.
Он также подчеркнул необходимость совершенствования единой региональной системы ПВО Беларуси и России на долгосрочную перспективу:
– Первоочередные мероприятия уже нами спланированы и будут реализовываться в рамках оперативной, боевой подготовки, внезапной проверки Вооруженных Сил в новом учебном году.
Фото: БЕЛТА