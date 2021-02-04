Уровень зарплаты — один из самых высоких в городе: чем еще живет сегодня Советский район Минска





Самый маленький по площади, один из самых старых и, пожалуй, самый живописный район Минска. Комаровский рынок, церковь Александра Невского на Военном кладбище, кинотеатр «Октябрь» и Цнянское водохранилище — все это так знакомо не только жителям столицы. Думаю, многие догадались, что речь идет о Советском районе Минска. Чем сегодня он живет, узнавала корреспондент «Р».



Визитная карточка









Всё для молодежи





— Мы — самый молодежный район города, — улыбается Сергей Хильман. — У нас расположены три крупнейших вуза: БНТУ, БГУИР и Академия МВД, которые хорошо известны даже за пределами страны.

Отдых в пределах МКАД

Третья фишка района — места массового комфортного отдыха. Их посещать мы не решились: через полчаса у главы администрации рабочая встреча. Но возможности отвлечься от суеты большого города здесь великолепные, ведь неподалеку парк Дружбы народов и Цнянское водохранилище.







БНТУ отметил свой вековой юбилей.



Цнянское водохранилище также в рекламе не нуждается. Пять пляжей, бесплатные беседки для отдыха, мангалы, теплоходные прогулки, водные лыжи и кафе — список развлечений для отдыхающих можно продолжать долго. Плюс чистая вода, за качеством которой следят специалисты санэпидемслужбы. Ничем не хуже полюбившихся нам зарубежных курортов. В этом году, думаю, на водохранилище побывало рекордное количество минчан, во многом по причине закрытых из-за пандемии границ. Зимний отдых на водохранилище и в окрестностях тоже хорош: лыжи, коньки, хоккей, купель на Крещение.







Кинотеатр «Октябрь» популярен не только у минчан.



От скамейки до дорожки

Возвращаемся в администрацию. Через полчаса у руководителя совещание. Разговор часто прерывают телефонные звонки. Вот и сейчас звонит житель района. Интересуется, когда во дворе его дома появится новый асфальт и новое оборудование на детской площадке. Сергей Анатольевич перенаправляет звонок специалисту. Хотя во многих вопросах он как рыба в воде — обращает внимание на каждую мелочь.







Комфорт городских улиц зависит от общих усилий.



— Летом на работу езжу на велосипеде. Если вижу непорядок, фотографирую все или записываю. На планерку иногда приезжаю с целым списком заданий. Сначала думали, что я специально придираюсь, — смеется Сергей Хильман. — А я не придираюсь. Просто не могу пройти мимо. Если вижу непорядок на территории другого района, информирую об этом его главу. Мы должны работать с коллегами локоть к локтю. Потому что Минск — единый сложный механизм, без взаимодействия нельзя наладить его качественную работу.







Визитная карточка района — Комаровский рынок.



Сергей Анатольевич не скрывает, что его волнует все: от проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве и состояния велодорожек до уличной наружной рекламы. Поэтому и общение с жителями района проходит естественно. Прием граждан в администрации — каждую среду, прямые телефонные линии по субботам, выездной прием, встречи в трудовых коллективах с людьми работают по всем фронтам. Правда, в последний год с учетом эпидемиологической ситуации в стране пришлось ограничить личные контакты, горожане обращаются все больше письменно или по электронной почте. Их традиционно беспокоят вопросы ЖКХ, строительства и сноса жилья, а также социальной защиты. Если что-то специалисты администрации могут решить без дополнительной проверки, это делается безотлагательно. К слову, от жителей района в 2020 году поступило 730 звонков. И не всегда люди говорят о проблемах. В книге замечаний и предложений в прошлом году появилось в два раза больше благодарностей, чем в предыдущем.







Церковь Святого благоверного князя Александра Невского.



С новым местом для работы

Пока глава администрации совещается с представителями правоохранительных органов, у меня есть полчаса свободного времени. Изучаю экономику Советского района. По вкладу в экономику города он занимает четвертое место. Признаюсь, это удивляет, потому что на его территории нет крупных предприятий и производств. Только ОАО «Амкодор», ОАО «Амкодор-Белвар», ОАО «Алеся». Основная деятельность — транспортная, а также информация и связь, оптовая и розничная торговля. Листаю справку и узнаю, что большой вклад в копилку Советского района вносит экспорт товаров. Несмотря на пандемию, предприятия в прошлом году продали свои товары на рынки 81 государства. Впервые восемь новых организаций поставили продукцию в КНР. К слову, сейчас на территории района работает более 12 тысяч субъектов хозяйствования.







Единая городская служба занятости Минска работает с прошлого года.



Позже Сергей Хильман признается: сегодня сложно удержать позиции, которых достиг район в прежние годы. А результаты, и правда, впечатляют. Два года подряд Советский занимал первое место в социально-экономическом соревновании среди районов столицы. По итогам 2019-го он стал лучшим в энергосбережении, сфере финансов и охране труда.







В самом маленьком по площади районе созданы все условия для жизни и работы.



Хорошего хозяина видно по деталям

Совещание закончилось, и мы снова выходим на улицу. Сегодня все наши прогулки пешие, компактность района это позволяет. Планы на предстоящие минут 30 — пройтись по ближайшим дворам, чтобы лично убедиться, что в них все хорошо. Или не очень хорошо. Проходим недалеко от здания крупного медцентра «Лодэ», где, как всегда, многолюдно. Всего на территории района работает более 30 негосударственных медицинских организаций.







Советский район можно смело считать молодежным.



С проспекта Независимости сворачиваем в первый попавшийся двор. Дорожки от снега почищены, скамейки целые, двери в подъезды покрашены. Узнаю, что в прошлом году организации ЖКХ района благоустроили 48 дворовых территорий. Также капитально отремонтировано 18 жилых домов, заменено более 200 лифтов, приведено в надлежащий вид 157 подъездов. А тринадцатый подъезд в доме № 15 по улице Кульман и вовсе занял первое место в городском смотре-конкурсе «Лучший подъезд». Смотрю на Сергея Хильмана и понимаю, что такое положение дел его радует. Думаю, оттого, что сам он хороший хозяин. В этом до нашей встречи мне признались его подчиненные.







Еще один знаковый объект района.



Спасти долгострой

Советский район застраивается не так интенсивно, как, к примеру, Каменная Горка или Лошица. Это я сейчас о жилье с господдержкой. Однако крышу над головой в этом году могут получить более 500 нуждающихся в улучшении жилищных условий. Начато строительство дома на 50 квартир в квартале улиц Л. Беды — Тиражной — Восточной — Белинского. В границах улиц Лукьяновича — Восточной — 1-й Поселковой — Л. Беды появится дом на 423 квартиры. Сейчас завершается его проектирование. Также в планах строительство трех домов в два-три этажа для многодетных семей.







На территории района расположены 21 школа и гимназия.



В районе не только строят жилье, но и реконструируют социальные объекты. К примеру, в прошлом году капитально отремонтировали среднюю школу № 76. Теперь там есть крытая велопарковка, площадка со знаками дорожного движения, новое детское оборудование. Проведены капитальный ремонт и модернизация яслей-сада № 426, вместо старых кирпичных домиков здесь появились новые веранды с навесами.







Крышу над головой в этом году могут получить более 500 нуждающихся в улучшении жилищных условий.



Не могу не упомянуть легендарную баню № 1 по улице Б. Хмельницкого и не менее известную ее реконструкцию. В 2015 году объект признали аварийным и сразу же закрыли. Весь прошлый год строители возводили стены, проводили внутреннюю отделку, монтировали инженерные системы и устанавливали оборудование. Сегодня стройка завершается, местные власти надеются порадовать минчан ко Дню Независимости Беларуси открытием бани.











Культурное пространство

— Белорусская государственная филармония — это центр культурной среды не только нашего района, но и всей страны, — уверен Сергей Хильман. — В прошлом году ее мероприятия посетили почти 50 000 человек. Всего у нас, к слову, 17 организаций культуры.











Четыре библиотеки, одна из которых Центральная городская им. Янки Купалы, вторая — Минская областная библиотека им. А. С. Пушкина, Национальный центр современных искусств, Дворец искусства. А еще кинотеатр «Октябрь», четыре детские музыкальные школы искусств и филиал детской художественной школы искусств, почти 150 коллективов любительского творчества, из которых 25 носят звание образцового и народного. Культурное и интеллектуальное пространство района довольно разнообразное. Плюс 36 объектов, внесенных в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. В их числе 31 памятник архитектуры, один памятник истории, четыре памятника искусства. Самые, пожалуй, известные — это Военное кладбище и церковь Святого благоверного князя Александра Невского, костел Святого Роха на Золотой Горке, памятник Владимиру Мулявину, скульптурная композиция на площади Якуба Коласа. В общем, есть чем удивить гостей столицы.











…Мой рабочий день заканчивается. У Сергея Хильмана сегодня он еще продолжится. Хотя, признается руководитель, со всеми производственными вопросами обычно разбирается в рабочее время. Секрет прост: грамотно распланированный день. Тогда хватает времени и на общение с жителями района, и на решение вопросов, и на личную жизнь.











СПРАВКА

В конце прошлого года по улице Берестянской открылась единая городская служба занятости Минска. В этом году запланировано открытие отделения дневного пребывания для пожилых граждан, также задумано расширение отделения дневного пребывания для инвалидов.











Улица Дорошевича, 8. Администрация Советского района Минска. Главу администрации Сергея Хильмана застать в рабочем кабинете довольно сложно. Во-первых, в профессиональной жизни руководителя много совещаний: и у председателя Минского горисполкома, и с руководителями организаций района, и со своим коллективом. Во-вторых, Сергей Анатольевич предпочитает участвовать в жизни района и решать проблемы его жителей, как говорится, на местах. Это может быть и двор пятиэтажки, в котором ветер повалил деревья, и актовый зал предприятия, где собран трудовой коллектив, и университетская аудитория со студентами. Главное — быть в нужное время в нужном месте.Впрочем, встретиться с главой на его рабочем месте мне все же удалось. Правда, ненадолго. И мы сразу же отправляемся в ЦУМ. Да, вам не показалось. Хороший хозяин, а Сергей Хильман такой и есть (позже объясню почему), должен ориентироваться во всем, что интересует горожан. Даже в ценах на предметы интерьера. На всех пяти этажах солидного торгового центра многолюдно. Дамы выбирают сумочки и косметику, мужчины присматриваются к бытовой технике. Мы пробегаем взглядом по товарам и убеждаемся: здесь они на любой вкус и кошелек.Торговля — одна из визитных карточек района, уверен Сергей Хильман. И приводит цифры. Здесь работает 16 торговых центров и крупнейший в стране продовольственный рынок — Комаровский, который в прошлом году отметил 40-летие. Розничная сеть района сегодня — это 2716 торговых объектов. Неплохо развиваются магазины шаговой доступности: только в прошлом году их открыто более 40. На территории района зарегистрировано почти 1,5 тысячи интернет-магазинов. Богат район общепитом: здесь 580 кафе, ресторанов и других точек, где можно подкрепиться. Все как и должно быть в центре города.Об этом мы говорим, проходя мимо одного из учебных корпусов БНТУ. Сегодня в вузе обучается около 35 тысяч человек по 140 специализациям и специальностям. Учебное заведение в конце прошлого года отпраздновало 100-летие. Коллектив с юбилеем поздравил Президент. За век БНТУ подготовил более 200 000 специалистов. Вот некоторые из знаменитых выпускников: нобелевский лауреат Жорес Алферов, Герой Беларуси Павел Мариев, дважды лауреат Государственной премии Беларуси Виктор Крамаренко.Всего на территории района семь колледжей и лицеев среднего и профессионально-технического образования. В их числе — Минский радиотехнический колледж, Минский финансово-экономический колледж, Минский торговый колледж, Минский государственный технологический колледж, Минский государственный профессионально-технический колледж полиграфии им. В. З. Хоружей и другие. Все учреждения пользуются большой популярностью у молодежи. Кроме того, на территории района расположены 21 школа и гимназия, 40 детских садов, три учреждения дополнительного образования и пять частных учреждений образования.уверен Сергей Хильман. —В статистике нахожу еще одну приятную цифру. За девять месяцев 2020 года в Советском районе создано 1673 новых рабочих места. Больше всего — в сфере информации и связи, оптовой и розничной торговли. Есть повод для гордости: уровень заработной платы в районе — один из самых высоких в городе. Среднемесячная зарплата за прошлый год составила 1853 рубля.уточняет Сергей Хильман.подтверждает глава администрации.рассказывает Сергей Хильман. —Богат Советский район культурными объектами и достопримечательностями. Об этом всякий раз задумываюсь, когда прохожу мимо Белгосфилармонии.