Хотите стать гостями традиционной белорусской свадьбы и праздника мельников в Одельске? Гродненский район приглашает

Если поинтересоваться у жителей Гродненского района самыми интересными локациями для развлечений, то среди перечисленного обязательно услышите: праздник мельников в Одельске и фестиваль фольклора «Возвращение к истокам». В этом году, как уверили в Гродненском районном культурно-информационном центре, они пройдут тоже, но с соблюдением всех эпидемиологических предосторожностей и в несколько измененном формате. Что гостям предлагают?
– События объединим в новый проект «Неделя фольклора» – своеобразный обзор культурных традиций белорусских сел, что пройдет с 9 по 15 ноября. Выставки организуем в каждом учреждении культуры района. Изюминкой станет демонстрация свадебных обрядов наших предков с обязательными для них приметами и поверьями. Погрузиться в атмосферу праздника проще простого: гости окажутся в доме, где молодоженов будут готовить к важному событию. А фольклорные коллективы покажут один из этапов свадьбы: сватовство, помолвку, проводы жениха и невесты, выпечку каравая и другие, пригласят на мастер-класс по плетению свадебного венка, – рассказала ведущий методист Гродненского районного культурно-информационного центра Наталья Романович.
Специально к празднику мельников, который пройдет в Одельске 14 ноября, организаторы реконструировали обряд «Выпекание хлеба».
– Его с большим удовольствием продемонстрируем публике. Этим мы в первую очередь выразим большое уважение мельникам Одельска, их потомкам, которые сберегли традиции дедов и отцов и поделились с нами подробностями их быта. А также каждому, кто и сегодня занимается благим и нужным делом – печет хлеб, – добавила Наталья Романович.
Фото Гродненского районного культурно-информационного центра
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