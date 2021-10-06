Хорватский политик: мы говорим о протестах в Беларуси, но не видим протестов в собственных столицах

Об этом заявил хорватский политик и активист Иван Вилибор Синчич во время дебатов в Европарламенте, прошедших 5 октября.
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– Слушая сегодняшние дебаты, многие люди в Европе спросят себя: а где моя свобода, что насчет репрессий против нас, против людей, которые хотят быть свободными от обязательного характера вакцинации и получения сертификатов? Мы говорим о протестах в Беларуси, прошедших год назад, но мы не видим протестов в наших собственных столицах сегодня. Пострадавший в протестах в Минске для нас важнее, чем истекающий кровью протестующий в Берлине или Париже. Мы говорим о диктатуре, но где демократия в наших странах? Если так будет продолжаться, то мы можем выбросить все наши конвенции и резолюции о правах, – заключил политик.