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  2. Хорватия снимет часть ограничений с 1 июля – в стране улучшается эпидемиологическая обстановка

Хорватия снимет часть ограничений с 1 июля – в стране улучшается эпидемиологическая обстановка

В частности, введут послабления на количество посетителей и время проведения массовых мероприятий, приводит подробности ТАСС.


Как рассказал вице-премьер правительства Хорватии Давор Божинович, «основная суть заключается в еще большей открытости, которая подразумевает возможность для привитых, переболевших или имеющих отрицательный тест на коронавирус граждан участвовать в мероприятиях, придерживаясь минимальных ограничений или вовсе без них». При этом он обратил внимание, что это касается мероприятий, когда COVID-статус участников можно проверить (например, считывая QR-код с цифрового сертификата вакцинации в специальном приложении). В остальных же случаях лимиты будут сохранены.

Напомним, что Хорватия – первая страна Евросоюза, которая успешно провела пилотное испытание системы цифровых сертификатов вакцинации. Последняя функционирует в республике с 1 июня. 

В стране за весь период распространения коронавирусной инфекции насчитывается почти 360 тысяч заразившихся COVID-19, свыше 8,1 тысячи скончались от последствий заболевания. Более 835 тысяч человек в Хорватии привиты двумя дозами вакцины от коронавируса.

Кстати, сегодня также стало известно, что часть ковидных ограничений снимет Германия. В страну можно будет въехать путешественникам не из стран ЕС, прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса.

Фото: pixabay.com
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