«Хоровое вече» показало, что хор — это очень сильный инструмент

И заставило задуматься о том, какую роль играет хор в нашей стране, и как направить энергию хора в правильное русло.
Речь, разумеется, не о профессиональном хоровом искусстве. Оно, опираясь на поддержку государства, развивается по своим собственным законам и выполняет свое предназначение — собирать и радовать публику.
Речь о любительских хорах, но прежде всего — о пении в школе. Все мы родом из школы, и от школы зависит, что и как мы будем петь.
— Когда я в детстве жила в районном городке и училась в музыкальной школе на баяне, в каждой школе, самой обыкновенной, деревенской, пусть там 30 человек занимается, — был хор, — рассказывает доцент Белорусской академии музыки, художественный руководитель «Хоровых вече» Тамара Слабодчикова. — Сейчас это явление исчезло. Хоровые школы есть, но это же небольшой процент. Они дают хорошие хоровые коллективы, но это небольшой процент от общей массы.
Что случилось, куда девались школьные хоры?
В последние десятилетия из школы исчезли уроки пения.
— Их оставили до 4 класса, но теперь это уроки музыки, а не пения, — рассказывает Тамара Слабодчикова. — На них можно говорить, слушать музыку, рисовать музыку, но только не петь. Поэтому вырастают поколения, не знающие ни одной мелодии. Но у человека есть потребность в пении, поэтому они начинают сами искать. Берут из наушников, из интернета. Но можно ли сказать, что это настоящая музыка? Вы же понимаете сами: музыка музыке рознь. Есть музыка, как говорил Свиридов, объединяющая и поднимающая тебя к высокому. Есть музыка низменная, которая уводит человека в другое.
У нас же огромный песенный потенциал.
— Народ Беларуси — поющий, — говорит художественный руководитель Белорусской государственной филармонии, заслуженный артист Республики Беларусь Юрий Гильдюк.
Мы — одна из немногих стран Европы, сохранивших свой неповторимый песенный фольклор. Он уйдет, если не будет налажена система его передачи из поколения в поколение, а это можно сделать только через уроки пения в школе.
Мы — наследники колоссального песенного богатства, созданного в советское время нашими белорусскими композиторами.
— Есть какие-то общие песни, которые должны знать наши дети, — убеждена Тамара Слабодчикова. — Самое главное, что какую бы хоровую песню ни взял, она высоконравственная, она высокоидейная, в белорусском варианте лирико-патриотическая. Я бы не сказала ура-патриотическая, а вот именно лирико-патриотическая. Это любовь к родине с какой-то особой мягкостью, душевностью.
Главная наша хоровая песня — это наш гимн. И недаром государственные праздники у нас завершаются красивейшей акцией «Споем гимн вместе!»
— В последний раз я смотрела просто на людей — с каким они желанием они идут, чтобы спеть вместе гимн, — говорит Тамара Слабодчикова. — И неважно, умеет ли человек петь, — ему так хочется спеть вместе со всеми!
Это желание должно быть поддержано. Людей нужно учить петь. В конце концов, государственная школа существует не для того, чтобы натаскивать чьих-то деток для поступления в престижные вузы. Ее задача — учить жизни в обществе.
А хор и есть такая мини-модель общества. В хоре мы учимся слушать других и ощущать себя частью целого. Каждый класс в идеале — это хор. И пусть не у каждого от природы есть абсолютный слух, — в хоре каждый человек научается слушать, слышать и выражать себя в гармонии с другими.
— Хор — это очень сильный инструмент, — говорит директор Белорусской государственной филармонии Александр Никита.
А еще говорят, что песня — это душа народа. И эту душу надлежит народу вернуть. Не для лавров. Не для побед на международных песенных фестивалях, хотя это было, есть и будет. А для самоосознания, самоощущения, самочувствия народа. Для народного единства.
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