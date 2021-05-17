Хороший пример заразителен! В Могилевской области стартовала акция «Дарим радость»

Акция «Дарим радость», инициированная Белорусским союзом женщин, стартовала в Могилевской области. Жители дома № 36 по Витебскому проспекту в Могилеве сегодня благоустраивали прилегающую территорию. Высаживали шаровидные ивы, сирень и другую зелень, приводили в порядок клумбы, подкрашивали бордюры.
– Наша акция направлена на благоустройство дворов, детских площадок, игровых комплексов, – рассказывает председатель Могилевской областной организации ОО «БСЖ», зампред Могилевского горисполкома Алла Галушко. – Она стартовала в День семьи и продлится до Международного дня защиты детей. Планируем провести много подобных трудовых встреч по всей области, а 1 июня подвести региональные итоги большим праздником, который объединит все общественные организации. Например, «Дарим радость» поддержали БРСМ, «Белая Русь» и многие другие. Цель акции – объединить инициативных людей, проживающих в многоэтажных домах и даже частном секторе, и вдохновить их на создание уютных территорий, а местные власти и коммунальные службы им в этом помогут.
Алла Александровна объяснила, почему так важно, чтобы местные жители не оставались в стороне:
– Именно они лучше всего понимают, чего не хватает конкретной микрозоне: баскетбольной площадки, городка для маленьких детей или беседки, скамеечки для пожилых людей. Также практика показывает, что когда люди что-то создают своими руками, у них совершенно другое, более бережное отношение к имуществу.
Хороший пример тому – Наталья и Александр Куцеполенко, которые переехали на Витебский проспект семь лет назад и быстро освоились на новой территории. Семья конструкторов смастерили машину из старых покрышек, оборудовала песочницу, придумала шахматный столик и пьедестал для награждения сладостями лидеров соревнований, приуроченных к памятным датам. Даже яркие современные горки и качели появились здесь благодаря им.
– У нас двое детей, Насте 13 лет и Артему 4, – вводит в курс дела глава семьи. – Когда родился второй ребенок, захотели рядом с домом создать место для семейного отдыха. Имевшееся на тот момент советское оборудование обветшало, смотрелось непрезентабельно или даже было в аварийном состоянии. А поскольку мы с женой не боимся работы, не привыкли у кого-то что-то просить, то начали делать обустраивать площадку своими руками. Признаюсь, некоторые соседи тогда у виска крутили, говорили, что мы занимаемся ерундой. Но, видя результат, стали к нам понемногу присоединяться, в том числе дети помогали очищать территорию, что-то вкапывали. Предложило свою помощь и ЖЭУ. Подаренный им деревянный зубр стал символом двора, детвора лазит по нему, фотографируется. Шикарно! То есть мы не ходили ни за кем, ничего не выпрашивали, а все дело в том, что хороший пример заразителен! Старания всегда находят отклик, нужно только не бояться начать.
Кстати, именно коммунальщики подсказали семье поучаствовать в конкурсе депутатов Октябрьского района Могилева на лучшее благоустройство двора, который Куцеполенко выиграли. Потом отправили заявку на «Сочный дворик» и выиграли одну из четырех горок с качелями, хотя на них было почти 400 желающих. Александр вспоминает:
– Сами были в шоке. Предположу, что организаторам понравился наш подход. Многие претенденты буквально требовали себе площадку, аргументируя это тем, что у них во дворе много квартир и много детей. У нас же был совсем другой посыл: мы готовы сами работать (и уже имелся неплохой результат в благоустройстве), но игровое оборудование финансово не потянем. Не требовали «дайте нам», а сами готовы были прилагать усилия.
Наталья также подключилась к разговору:
– Могилев большой, таких дворов, как у нас, очень много. Понятно, что городские власти не могут разорвать бюджет по всем дыркам, нужно что-то делать самому. Всегда говорю: не бойтесь взять лопату и выйти посадить куст возле дома. Твоему примеру последует сосед, а там второй, третий, четвертый. И скоро двор будет благоухать, как ботанический сад. Но нужно это сделать сегодня, сейчас, а не завтра, не в понедельник, не на пенсии. В нашем дворе теперь вся округа зависает, постоянно слышен детский смех.
Следующая цель инициативных супругов – граффити на фасаде дома, которое бы просматривалось с дороги. Папа уже подготовил стенку 4 метра высотой – она абсолютно гладенькая, ровненькая:
– Хотели бы украсить торец здания детским патриотическим рисунком, чтобы сразу было понятно, что за домом есть что-то для детей – веселое, радостное, летнее, жизнеутверждающее, чтобы к нам приходило еще больше гостей. Но мы с женой не художники, можем только подготовить «холст».
Заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей, член ОО «БСЖ» Ольга Петрашова отметила, что такие активные люди, как семья Куцеполенко, становятся примером для многих других:
– Год назад молодые семьи, проживающие по улице Мовчанского,44, обратились ко мне как депутату с инициативой по заполнению огромного, но пустующего двора. Они даже собрали определенную сумму с каждой квартиры, но все же нуждались в дополнительной помощи. Депутаты разных уровней объединили усилия, и в итоге получилась очень красивая внутридворовая площадка со многими элементами, которая превратилась в место отдыха для всей микрозоны Мовчанского. Инициативу подхватили жители Фатина, других улиц. В Могилеве у нас есть 4–5 семейных кооперативов, эти энтузиасты занимаются благоустройством дворов собственными силами и на собственные средства. Приятно видеть в людях такие замечательные черты, как альтруизм, патриотизм. И самое главное – слышать, что они любят свой двор, улицу, город, родину и учат этому детей.
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Хороший пример заразителен! В Могилевской области стартовала акция «Дарим радость»
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