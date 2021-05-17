Хороший пример заразителен! В Могилевской области стартовала акция «Дарим радость»

рассказывает. –Алла Александровна объяснила, почему так важно, чтобы местные жители не оставались в стороне:Хороший пример тому –, которые переехали на Витебский проспект семь лет назад и быстро освоились на новой территории. Семья конструкторов смастерили машину из старых покрышек, оборудовала песочницу, придумала шахматный столик и пьедестал для награждения сладостями лидеров соревнований, приуроченных к памятным датам. Даже яркие современные горки и качели появились здесь благодаря им.– вводит в курс дела глава семьи. –Кстати, именно коммунальщики подсказали семье поучаствовать в конкурсе депутатов Октябрьского района Могилева на лучшее благоустройство двора, который Куцеполенко выиграли. Потом отправили заявку на «Сочный дворик» и выиграли одну из четырех горок с качелями, хотя на них было почти 400 желающих. Александр вспоминает:Наталья также подключилась к разговору:Следующая цель инициативных супругов – граффити на фасаде дома, которое бы просматривалось с дороги. Папа уже подготовил стенку 4 метра высотой – она абсолютно гладенькая, ровненькая:отметила, что такие активные люди, как семья Куцеполенко, становятся примером для многих других: