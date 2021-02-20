Андрей МУКОВОЗЧИК

От заполошных криков белоцепкальных истеричек я, например, получаю некоторое даже удовольствие. Евгения Пастернак и Ганна Северинец на два голоса выводят что-то типа «Сладку ягоду рвали вместе, горьку ягоду – я одна». А оно так всегда и выходит: каждый в жизни отвечает за содеянное, за себя, сам.«Аааааа, они будут сидеть два года, аааа, я уже не верю, аааааа, они победили, аааааа», - обе литераторши бессильно пытаются не смотреть в глаза фактам. «Вы собрались допустить у себя внутри, что они будут сидеть весь срок?» - Негодующе спрашивают у читающих их фанаток.А как же иначе, будто бы отвечает им реальность. Курс обучения шитью брезентовых рукавиц как раз и рассчитан на два полных года. А выпустить двух молодых, но уже развращенных (и вами тоже, Женечка и Гануля) девиц обратно к людям, не дав им хоть одну нормальную профессию, было бы просто негуманно.Ведь обратите внимание, дамы-змагарки: именно хорошее, основанное на советском, образование дает вам возможность иногда рассуждать здраво. Хоть и длинно, но читатель, надеюсь, простит. «Если ты учитель, у тебя есть преимущество априори, - рассказывает Северинец о своей бывшей профессии. - Случается, что учителя отводят взор и в итоге теряют класс. В этой ситуации самое главное – не отступать от своего. «Я хочу зарядить свой гаджет». Кажется, ничего такого, это не проблема. Но я понимала психологически, что именно сейчас у меня есть возможность его перед всем классом поставить на место и доказать, что я здесь — власть. И поэтому я просто стояла и спокойным голосом говорила: «Нет, нельзя». Он начинает кричать, волноваться, потому что он видит, что ему надо меня побеждать, а ему воли не хватает, и он начинает вопить». Конец цитаты.Девочки, невероятные вы наши, как же вы себя-то в зеркале не узнаете? «Хачу перамен!» - «Нет, нельзя». И все остальное – один в один, как вы и говорите.«Нельзя бежать за директором, к внешним силам. Это сразу показатель беспомощности», - а что сделали и вы сами, и ваши самозвано-неудачные «лiдары», и все те псевдожурналисты, которых потихоньку будут обучать мирной жизни?«Дети этого не простят и поймут, что ты слаб», - так мы и поняли. Кто раньше, кто позже, но к концу прошлого года – уже все. «Ты должен спокойно, но непоколебимо стоять напротив этого человека и смотреть ему в глаза. Он будет требовать от тебя что-то простое (дети — большие манипуляторы), типа — можно я заряжу свой гаджет». Или «хачу перамен», у вас там тоже подобрались такие манипуляторы, клейма негде ставить.«Он бросает что-то куда-то. А такие истерики – показатель, что человек сдается. Сел на свое место, и бу-бу-бу», - и бросали, и истерики были. А бу-бу-бу – вот вы сами и есть бу-бу-бу. И пока гундите вы, и остальные, немногие вас читающие, тоже гундят.«Но это не важно, важно, что я не отвела взгляда. Я настояла на своем, и больше мне от него проблем не будет. И даже если будет что-то пробовать, я свою главную дуэль выиграла», - это хорошо. Жаль, что вы главного в жизни не поняли. Это ведь не про неслуха и свою победу рассказано. А о себе, о таких, как вы, – и о своем проигрыше.И еще жаль, что вместо этого вы продолжаете бу-бу-бу. Это лишает вас и ваших немногих фанаток возможности учиться и развиваться дальше. Ведь учитель (а это целый народ, все общество) потерпит-потерпит, да и отправит и вас получать нормальную профессию. Шить спецодежду, к примеру, – никогда не пропадете, дело в руках будет на всю жизнь.Вот же еще какой аспект: женщина, начав врать, часто остановиться уже не может. И продолжает громоздить ложь на истерику. Ведь только что все убедились, что подпись Урсулы фон дер Ляйен на официальных документах используют направо и налево. Так нет же: «Разработчики из РФ не подавали заявление на сертификацию своей вакцины», - буквально тут же заявила целая глава Еврокомисии. А итальянцы (итальянцы!) из L’Antidiplomatico нашли: «Заявка на сертификацию вакцины «Спутник V» была не только подана, но и зарегистрирована 29 января текущего года».Получается, кто-то пользует Урсулу. Она, да и эти кто-то, вовсю пользуют гуайдиху, за которую вам «в кои-то веки не стыдно». А она (и все уцекачы вокруг) пользует вас: пастернаков и северинцев, чекулаевых и федоровых, чернявских и калинкиных... Но вы, похоже, только крепчаете в этой чисто женской борьбе со здравым смыслом.Однако наше государство, очевидно, нашло способ спасти вас от раннего истощения. Дать профессию – это гуманный и реальный способ вернуть обществу всех тех женщин, которым «панельные дискуссии» о свободах застили замутненный взор. Ни одна умелая швея никогда не позволит манипулировать собой каким-то зарубежным урсулам и (уж тем более) сбежавшим под их крыло гуайдихам. А свободно и гордо отвернется - и продолжит выполнять производственный план.Многих, я смотрю, сильно торкнула молодость судьи, прокурора и следователя. Так вдумайтесь остатками своего хорошего образования: даже молодежь уже видит, во что вы, протестантки, превращаетесь. И конечно же, не хочет ничего и близко подобного для своей страны.А если пары лет, чтобы увести вас с «панельных дискуссий» не хватит, то государство возьмет, уверен, на себя дополнительные расходы. По продленному профессиональному образованию. Ибо каждая белорусская женщина должна уметь гордо и спокойно отвернуться от любой соблазняющей ее гуайдихи.Чтобы продолжить выполнять производственный план. Уж простите, накипело.