Холостяк завел дома 70 кошек и заявил, что чувствует себя отлично

Житель английского города Гейнсборо по имени Иан живет с 70 кошками. С начала 1990-х он уже успел позаботиться о более чем 5 тысячах котов, пишет издание Metro.
Иану 56 лет, он холост и помогает кошкам с 1992-го. Две тысячи спасенных животных он обучил помогать людям, страдающим эпилепсией. По словам мужчины, кошки могут распознать приближение эпилептического припадка.
Жизнь у любителя кошек не без трудностей: недавно соседи пожаловались, что он содержит пушистиков в плохих условиях, и у дома Иана собрались протестующие защитники животных. Мужчина заявил, что не делает ничего противозаконного, а все его кошки здоровы, ухожены и живут в комфорте.
Периодически британец путешествует с дрессированными кошками и показывает представления. Как уточняет издание, мужчина тратит около пяти тысяч фунтов стерлингов (17 тысяч рублей) в год на еду, лакомства, игрушки и на лечение своих питомцев.
«Я не пью, не курю, не бегаю за женщинами. Я просто провожу время с кошками, и все беды уходят. К тому же в комнате с кошками очень тепло», – заявил британец.
Фото: Metro