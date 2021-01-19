Самая низкая температура минувшей ночью была зафиксирована в Слуцке, сообщает БЕЛТА.
Фото: БЕЛТА
В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды рассказали, что термометр показывал там минус 28,3 градуса мороза.
– В прошедшие сутки в Беларуси сохранялась очень холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9–18 градусов ниже нормы. Днем 18 января было 9–19 градусов ниже нуля. В ночь на 19 января температура воздуха составила 14–24 градуса мороза, местами воздух охлаждался до минус 25–28, по северу страны было несколько теплее – минус 11–13. Рекорд зафиксирован в Слуцке (минус 28,3 градуса) и Ганцевичах (минус 28). В Минске столбик термометра опускался до 19,1 градуса мороза, – рассказали в Белгидромете.
Местами по стране в минувшие сутки шел небольшой снег. По свежим данным, по Беларуси наблюдается снежный покров от 7 см до 27 см.
На этой неделе в стране прогнозируется смена погодных условий. Начиная со среды по юго-западу, а в дальнейшем и по всей территории Беларуси ожидается потепление.
Опубликовано:
1412
Холоднее всего минувшей ночью было в Слуцке – 28,3 градуса мороза
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter