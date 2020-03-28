Хоккейная команда Президента вышла в финал республиканского любительского турнира

В субботу в полуфинальном матче президентская дружина обыграла в Минске гостей из Гродненской области со счетом 12:3 (4:0, 5:2, 3:1). Хозяева с первых секунд игры пошли в атаку и в течение трех стартовых минут Ярослав Чуприс, Дмитрий Юдин и Павел Волчек трижды поразили ворота соперников. За 45 секунд до первого перерыва Степан Пономарев забросил четвертую шайбу.Во второй двадцатиминутке игроки президентской команды продолжали владеть инициативой и отличились еще пять раз - Ярослав Чуприс и Павел Волчек забросили по своей второй шайбе, их поддержали Андрей Глебов, Алексей Крутиков и Михаил Грабовский, которому ассистировал Александр Лукашенко. Гродненцы ответили голами Романа Блоха и Сергея Колосова, который сумел отличиться при игре в численном меньшинстве.В заключительном периоде Павел Волчек оформил свой голевой хет-трик, затем у хозяев дважды подряд отличился Николай Лукашенко, а в самом конце поединка форвард гостей Олег Малашкевич чуть сократил разрыв в счете - 12:3.Лучшими игроками сегодняшней встречи признаны Дмитрий Юдин (команда Президента) и голкипер гродненцев Виктор Мойсеенко.На первом этапе соревнований ледовая дружина главы государства одержала 6 побед в 6 проведенных матчах, набрав 12 очков из 12 возможных, и заняла первое место в турнирной таблице.Соперник команды Президента по финальной серии определится сегодня в Барановичах после поединка хоккеистов Брестской и Минской областей.Хоккейная команда Президента десять раз выигрывала соревнования среди любительских команд, по одному титулу у хоккеистов Гомельской и Минской областей.

Фото: БЕЛТА