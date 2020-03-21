Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
-3 oC
USD: 2.56
EUR: 2.76
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Хоккейная команда Президента победила брестчан в матче любительского турнира

Хоккейная команда Президента победила брестчан в матче любительского турнира

Хоккейная команда Президента Беларуси успешно завершила первый этап XIII Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, пишет БЕЛТА.





Свою шестую победу подряд президентская дружина одержала сегодня на площадке Ледового дворца в Барановичах, обыграв хоккеистов Брестской области со счетом 8:2 (1:0, 3:2, 4:0). На протяжении всей встречи гости имели преимущество, но в первом периоде отличились лишь однажды - это сделал Олег Антоненко, который в концовке третьего периода забросил и последнюю шайбу в этом матче. Голевой дубль также оформил Андрей Михалев, еще по шайбе в свой актив записали Дмитрий Мелешко, Андрей Глебов, Степан Пономарев и Ярослав Чуприс. У хозяев голы на счету Игоря Ковалени и Константина Алымова. Лучшим игроком в составе хозяев признан голкипер Вадим Бойко, у победителей - Николай Лукашенко, у которого три голевые передачи.





Таким образом, хоккейная команда Президента набрала 12 очков из 12 возможных и заняла первое место в турнирной таблице. В полуфинале ледовая дружина Главы государства встретится с командой, которая финиширует четвертой. Это определится после матча в Жлобине между хоккеистами Гомельской и Гродненской областей.



Во втором поединке за выход в финальную серию сыграют хоккеисты Минского и Брестского регионов.




Хоккейная команда Президента десять раз выигрывала соревнования среди любительских команд, по одному титулу у хоккеистов Гомельской и Минской областей.

Организаторами XIII Республиканских соревнований по хоккею среди любителей выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Беларуси и Мингорисполком.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Белорусы могут вернуться домой из Литвы в пешем порядке в трех пунктах пропуска
Чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса
МИД объяснил порядок эвакуации граждан Беларуси из Индии
На PlayStation 5 будут работать почти все игры с нынешнего поколения приставки
«Витебск» одержал минимальную победу над «Городеей» в чемпионате Беларуси по футболу
С 23 января в Беларуси проведено более 20 тысяч тестов на коронавирус нового типа
Хоккейная команда Президента победила брестчан в матче любительского турнира
Как мастер из Минска создает уникальные народные инструменты и возрождает фольклор
Умер американский кантри-исполнитель Кенни Роджерс
Как выселить крота с участка
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Как выглядит паника
Новый резидент с китайским капиталом зарегистрирован в «Великом камне»
Что еще нужно сделать для более активного развития экологического земледелия
Кравцов: многие вопросы по капремонту жилья были сняты благодаря открытости в этой работе
Прогноз погоды на 22 марта: от -7 до +4 и оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра
Стрим-экскурсия в Брестском областном краеведческом музее
Паутинный клещ – причина многих неудач с рассадой
Формула-1. Начало сезона отложено на неопределенное время
Три автобуса с белорусскими детьми вернулись из Латвии
Председатель Могилевского облисполкома провел «прямую линию»
Чтобы вода стала чище: как в Лиде решают вопрос с модернизацией устаревших очистных сооружений
мнение
Светлана СЫРИЦКАЯ
Прибыль с хозяйским подходом
Авторы
СКАНИРУЙТЕ