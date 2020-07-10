Хоккей. Шинкевич вернулся в минское «Динамо»

Белорусский хоккеист Илья Шинкевич продолжит карьеру в минском «Динамо», сообщает пресс-служба «зубров».

Защитник сборной Беларуси уже выступал за столичную команду с 2013-го по 2018-й год с небольшим перерывом на выступления в составе «Витязя». Цвета подольского клуба 30-летний игрок защищал и последние два года. В прошедшем сезоне Шинкевич провел 39 матчей в КХЛ, в которых набрал 3 (1+2) результативных балла при показателе полезности «-4».

В общей сложности Илья отыграл 326 поединков в КХЛ, записав на свой счет 38 (11+27) очков.

В составе сборной Беларуси хоккеист выступал на четырех чемпионатах мира, а мировое первенство 2019 года пропустил из-за травмы.