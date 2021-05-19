Минское «Динамо» и Крэйг Вудкрофт продлили трудовые отношения. Таким образом, следующий сезон станет для канадского специалиста четвертым у руля «зубров».
Генеральный менеджер минского «Динамо» Андрей Парфимович, комментируя подписание нового контракта, отметил, что это – логичный шаг после успешного сезона, состоявшегося на фоне ограничений из-за распространения COVID-19. «Наши тренеры и игроки тоже болели, что не лучшим образом сказалось на результатах. И все же команда заняла седьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ, вышла в плей-офф и показала достаточно качественный хоккей в серии со СКА. Молодым игрокам доверяли в «Динамо»: они получали много игровой практики, развивались, выигрывали номинации в лиге, как, например, Алексей Протас – лучший новичок КХЛ по итогам первого раунда плей-офф. Это все значимые командные и индивидуальные достижения для организации с не самыми большими финансовыми возможностями. И Вудкрофт – значительная часть успеха. Надеемся, что его опыт и тренерское мастерство помогут минскому «Динамо» оставаться успешным и вносить значительный вклад в развитие хоккея в Беларуси», – приводит слова Андрея Парфимовича официальный сайт минского «Динамо».
Фото: hcdinamo.by
Опубликовано:
424
Хоккей. Минское «Динамо» продлило контракт с Крэйгом Вудкрофтом
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter