Хоккей. Минское «Динамо» пополнит 20-летний американец с белорусскими корнями

Американский хоккеист Иван Лодня продолжит карьеру в минском «Динамо», сообщает пресс-служба «зубров».

В 2017 году форвард был выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ в третьем раунде под общим 85-м номером. Прошедший сезон 20-летний нападающий выступал в Хоккейной лиге Онтарио OHL за «Ниагара Айс Догс», проведя 41 матч и набрав 62 (27+35) результативных балла. Иван являлся капитаном своей команды и вошел в топ-15 лучших игроков лиги по средней результативности.

Известно, что «Динамо» ранее уже пыталось уговорить руководство «Миннесоты» временно отпустить молодого хоккеиста в КХЛ, однако тогда договориться не удалось.

Иван родился 31 августа 1999 году в США в семье советского хоккеиста Константина Лодни, выступавшего в украинских командах, а в 1996 переехавшего в США, где он стал тренером. У Ивана есть и белорусские корни – его дедушка родом из Гомеля.

Форвард уже выступал за сборную США (U-17), однако, как отметили в пресс-службе «зубров», в перспективе на него рассчитывают в национальной команде Беларуси.