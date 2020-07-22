Хоккей. Ковыршин перешел из минского «Динамо» в «Юность»

Белорусский хоккеист Евгений Ковыршин продолжит карьеру в «Юности», сообщает пресс-служба минского клуба.

В прошлом сезоне 34-летний форвард провел 57 матчей за минское «Динамо», набрав 17 (5+12) очков при показателе полезности «-4». Всего в КХЛ, выступая за «зубров» и «Северсталь», нападающий отыграл 419 встреч, записав на свой счет 115 (47+68) результативных баллов. В составе «Динамо» завоевал Кубок Шпенглера (2009).

В чемпионате Беларуси Ковыршин выходил на лед 249 раз и отметился 161 (64+97) полезным действием при показателе полезности «+50». В составе минского «Керамина» становился чемпионом Беларуси (2008).

В форме сборной страны принимал участие в 11 чемпионатах мира, в общей сложности проведя 141 матч и набрав 55 (19+36) очков.