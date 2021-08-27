Хоккей. Белорусы одержали волевую победу над командой Австрии в олимпийской квалификации

В Братиславе завершился очередной матч финальной олимпийской квалификации в группе D. Сборная Беларуси взяла верх над австрийцами – 5:2 (0:2, 5:0, 0:0).
После вчерашнего поражения от поляков с минимальным счетом 0:1 наша сборная фактически лишилась права на ошибку. Чтобы сохранить шансы на попадание на ОИ, сегодня команда Крэйга Вудкрофта должна была в обязательном порядке победить. И по итогам сделать это удалось. Хотя поначалу игра не шла, и после первого периода белорусская дружина проигрывала – 0:2. Отличились Рафаэль Хербургер (9-я минута) и Брайан Леблер (19).
Однако белорусы нашли в себе силы для того, чтобы перевернуть все с ног на голову, ударно проведя вторую двадцатиминутку. Свое веское слово сказал наш энхаэловец Егор Шарангович, отметившийся голевым дублем (26-я, 33-я минуты), а еще по одному разу отличились Андрей Стась (21), Шейн Принс (37) и Джефф Платт (40).
Стоит отметить, что три шайбы из семи сегодня были заброшены командами в неравных составах. Австрийцы реализовали большинство один раз, а белорусы – дважды.
Сегодня в нашем квартете еще состоится матч Словакия – Польша. А на послезавтра запланированы поединки Австрия – Польша и Словакия – Беларусь, по итогам которых будут расставлены все точки над "i".
Пока в нашей группе у словаков, поляков и белорусов по три очка, а команда Австрии набранных баллов не имеет.
Изначально матчи финальной олимпийской квалификации должны были пройти с 27 по 30 августа 2020 года, но в связи с эпидемиологической ситуацией их сдвинули на год вперед. В финальном раунде отбора играют 12 команд, которые разделены на три квартета, соревнующиеся в Братиславе, Риге и Осло. Путевки на Игры получат только победители групп.
Девять хоккейных сборных автоматически допущены на ОИ. Это сборная Китая – как команда-хозяйка, а также восемь дружин по рейтингу: канадцы, финны, россияне, американцы, шведы, немцы, чехи и швейцарцы.
Фото: hockey.by