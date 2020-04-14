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Хоккеисты сборной Беларуси досрочно завершили тренировочный сбор

Тренировочный сбор национальный команды Беларуси по хоккею, который, по изначальному плану, должен был продлиться до 30 апреля, завершен досрочно. Об этом сообщается на официальном сайте ФХБ.

Фото: ФХБ

"В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также в целях oбеспечения безoпасности жизни и здоровья хоккеистов, тренеров, административнoго штаба и их семей рукoводство Федерации хоккея Беларуси приняло решение о прекращении учебно-тренировочного сбoра национальной команды с 15 апреля" говорится на официальном сайте Федерации хоккея Беларуси.

Хоккеисты сборной продолжат подготовку к олимпийской квалификации в индивидуальном режиме на основании планов, подготовленных тренерским штабом Михаила Захарова.

Финал олимпийской квалификации намечен на август и должен пройти в Словакии. Помимо хозяев льда соперниками нашей команды в борьбе за попадание на Олимпиаду 2022 года станут австрийцы и поляки.
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