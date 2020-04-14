Хоккеисты сборной Беларуси досрочно завершили тренировочный сбор

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говорится на официальном сайте Федерации хоккея Беларуси.Хоккеисты сборной продолжат подготовку к олимпийской квалификации в индивидуальном режиме на основании планов, подготовленных тренерским штабом Михаила Захарова.Финал олимпийской квалификации намечен на август и должен пройти в Словакии. Помимо хозяев льда соперниками нашей команды в борьбе за попадание на Олимпиаду 2022 года станут австрийцы и поляки.