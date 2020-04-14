Тренировочный сбор национальный команды Беларуси по хоккею, который, по изначальному плану, должен был продлиться до 30 апреля, завершен досрочно. Об этом сообщается на официальном сайте ФХБ.
Фото: ФХБ
"В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также в целях oбеспечения безoпасности жизни и здоровья хоккеистов, тренеров, административнoго штаба и их семей рукoводство Федерации хоккея Беларуси приняло решение о прекращении учебно-тренировочного сбoра национальной команды с 15 апреля", — говорится на официальном сайте Федерации хоккея Беларуси.
Хоккеисты сборной продолжат подготовку к олимпийской квалификации в индивидуальном режиме на основании планов, подготовленных тренерским штабом Михаила Захарова.
Финал олимпийской квалификации намечен на август и должен пройти в Словакии. Помимо хозяев льда соперниками нашей команды в борьбе за попадание на Олимпиаду 2022 года станут австрийцы и поляки.
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Хоккеисты сборной Беларуси досрочно завершили тренировочный сбор
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