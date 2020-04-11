Хоккеист «Эдмонтона» умер в возрасте 25 лет

Кровоизлияние случилось 6 апреля. После этого хоккеиста доставили в госпиталь Саннибурк в Торонто, где Колби Кейва ввели в медикаментозную кому. Спасти жизнь врачи не смогли.Помимо «Эдмонтона», хоккеист защищал цвета «Бостона». Всего игрок провел в сильнейшей хоккейной лиге мира 67 встреч, в которых отметился девятью очками по системе «гол плюс пас» (4+5).